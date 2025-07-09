Ünlü yazardan ittifak formülü: CHP’nin tek çıkış yolu…

Gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube konuşmasında “CHP'yi bu adaletsiz operasyonlar falan yok edemez. CHP bunun gibi neler gördü...

Ne yapmak gerekiyor? Kaya sınıfına yaslanmak, ittifakı kaya sınıfıyla yapmak gerekiyor...” dedi.

Özdil’in konuyla ilgili sözleri şöyle:

-Topyekün imha edilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi için ne yapılmalı diyorlar ya, bakın kaya sınıfı ile temasını güçlendirmesi gerekiyor.

Nedir kaya sınıfı derseniz, bu tabir yani kaya sınıfı tabiri rahmetli büyüğüm daima kendisinden ve görüşlerinden ilham aldığımız, hatırasıyla onur duyduğumuz Profesör Doğan Kuban'a ait...

Devasa bir şelale düşünün... Arkada kaya var. Kaya

önünden sular akıyor... Bu evrim sistemi içinde, demokratik

evrim sistemi içinde Kayanın önünden akan sularda böyle bazı insanlar, bazı politikacılar, yeni yeni isimler falan sürekli gelip geçiyor, akıp gidiyor. Kaya sınıfı ise daima yerinde duruyor. Şelale, şelaledeki kaya, kaya sınıfı işte o.

YAŞI HENÜZ 50’Yİ GEÇMEMİŞ KİTLE

Sosyal açıdan bakarsak elindeki bütün imkânları kullanarak kendisi eğitim almaya çalışmış. Çocuğunun da mutlaka üniversite eğitimi alması için çabalayan, ailesini geçindirebilmek için hayatın kendisine sağladığı bütün olanaklara böyle dört elle tutunmuş, meslek sahibi olan ve çocuğunun da bir meslek sahibi olması için uğraşan genellikle orta gelir seviyesine veya kısmen alt gelir seviyesine sahip. Kadın erkek yaşı henüz 50'yi geçmemiş sosyal sınıftır kaya sınıfı.

Bu kaya sınıfı Türkiye'yi çağdaş dünyaya en çok yaklaştıran gruptur.

Çağdaş dünyaya ulaşabilmek için, çağdaş yaşam standartları için imkânlarını maksimum derecede zorlayan gruptur. Türkiye'nin en zor anlarında Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan sınıftır kaya sınıfı. Çünkü bu kaya sınıfının temel amacı hayatı olduğu gibi kabul etmek, hayatı geldiği gibi yaşamak. Atatürk'e minnet duymanın dışında

politik ideolojileri yoktur. Varsa bile tutku halinde değil. Yani

herhangi bir partinin demirbaşı asla değillerdir. Hatta aslına bakarsanız siyasi partilerle ilişkileri gayet zayıftır. Mesela partilere üye müye olmazlar.

Mecburiyet hallerinde devreye giren Kuvay-i Milliye ruhunun dip dalgasıdır onlar. Yaradana inanmak dışında dinle ve din adamıyla ilişkileri yoktur. Ön yargıları yoktur.

Ulaşabildikleri, yaşayabildikleri, faydalanabildikleri bütün çağdaş değerlere, bütün çağdaş kavramlara yakındırlar. Faydalanmak isterler. Önyargıları yoktur. Toplumdaki kısır politik çatışmaların tarafı değildirler. Gözlemlerler. Hepsi bu.

BAĞIMSIZ VATANDAŞLAR TOPLULUĞU

Toplumun, bilinçli ama tarafsız üyeleridir.

Tarafsız ve bağımsızdırlar. Bağımsız vatandaştırlar.

Güncel politik kavgalarla işleri yoktur. Böyle particilik öfkeleriyle işte dinci kinlerle, siyasi nefretlerle falan işleri yoktur.

Mesela giyim kuşamla, kıyık, kılık, kıyafetle filan asla sorunları yoktur.

Kendisine benzesin, benzemesin kimseye karışmazlar. Kimsenin yaşam biçimine karışmazlar. Senden benden itişmelerine asla girmezler.

Aslında bu kaya sınıfının davranış biçimi, cumhuriyetin kurucu ayarlarının temel davranış biçimidir. Zaman zaman söylüyoruz. Türkiye'nin kuruluş ayarlarına dönmesi lâzım.

Neymiş o falan diyorlar. Kaya sınıfının davranış biçimi, cumhuriyetin kurucu ayarlarının temel davranış biçimidir.

Bakın doğal kaya sınıfı halk kitlesi cumhuriyetin yarattığı bir toplumsal yapıdır. Cumhuriyet öncesinde böyle bir yapı yok. Cumhuriyetin kazanımıdır. Kaya sınıfı, cumhuriyetten itibaren var olan bir sosyal sınıftır.

Yani demokratik evrimin Türk siyasi hayatındaki başarısıdır kaya sınıfı.

Kaya sınıfı dünyaya böyle her noktasından tutunarak hem kendisini hem Türkiye'yi çağdaşlaşma yoluna çeker. Türkiye'nin en zor anlarında Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan toplumsal sınıftır, Türkiye’nin sigortasıdır. Bakın 2010 yılından beri Guguk Kuşu operasyonuyla adeta bakar kör haline getirilen CHP'nin göremediği işte bu kaya sınıfıdır. CHP'ye rağmen CHP'ye sahip çıkan, CHP'yi ayakta tutan işte bu kaya sınıfıdır. CHP'nin tam olarak göremediği aslında budur. CHP oy veren kitlenin çok önemli bölümünün aslında CHP ile bir ilgisi yoktur. CHP'ye rağmen Türkiye'ye sahip çıkabilmek için CHP'ye sahip çıkan, CHP'yi ayakta tutan sınıftır. Mesela İzmir'de, Alsancak'ta, İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Ankara'da, Çankaya'da Atatürkçü olmak çok kolaydır.

Gayet konforludur. Asıl maharet Konya'da, Van'da, Uşak'ta

Atatürkçü olmaktır.

YAPILABİLECEK EN DOĞRU İTTİFAK

CHP'nin var olmadığı yerlerde bile CHP'yi var eden, Türkiye'ye sahip çıkmak adına CHP'yi birinci parti yapan işte bu kaya sınıfıdır.

Aslında CHP'ye değil, CHP eliyle Türkiye'ye aidiyettir. Kendini vazgeçilmez zanneden politikacılar şelalede böyle kayanın önüne akıp giden su misaldir. Atatürk kayası daima arkada durur. Gerisi önünden geçer gider.

Bunu idrak etmek gerekiyor. Bu kaya sınıfıyla teması güçlendirmek gerekiyor.

Bakın sağda solda onunla bununla ittifak aramak yerine, kaya sınıfıyla

ittifak yapmak gerekiyor. CHP'nin kaya sınıfıyla olan temasını

güçlendirmesi gerekiyor. Türkiye'ye sahip çıkmak adına CHP'ye

sahip çıkan kaya sınıfının CHP'den umudunu kesmemesi gerekiyor.

CHP'yi bu adaletsiz operasyonlar falan yok edemez. CHP bunun gibi neler gördü sadece. Ama eğer Kaya sınıfı Türkiye’ye sahip çıkmak adına CHP'den başka bir partiye yönelirse CHP işte o

zaman şelaleden akıp gider. Ne yapmak gerekiyor? Kaya sınıfına yaslanmak, ittifakı kaya sınıfıyla yapmak gerekiyor...