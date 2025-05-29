Ünlü yıldız markasını rekor fiyata sattı!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yıldız markasını rekor fiyata sattı!

Son dönemlerde eşi Justin Bieber‘la yaşadığı tartışmalar gündeme gelen Hailey Bieber iş dünyasında kurduğu markayla büyük bir hamle gerçekleştirdi. Güzel yıldız 2022’de kurduğu markasını rekor fiyata sattı.

Justin Bieber yaşadığı çalkantılı aşkla manşetlerdeki yerini koruyan Hailey Bieber son dönemlerde kozmetik markasıyla yaptığı büyük atılımla gündeme geldi Bieber, kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markasını yaptığı anlaşmayla rekor bir fiyata sattı.

2022 yılında cikardigi markayla kozmetik sektörüne hızlı bir giriş yapan güzel model, markasına yaptığı reklam çalışmaları sayesinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı.

Ünlü model markasını 1 milyar dolarlık (Yaklaşık 39 milyar lira) bir anlaşmayla sattı.

Son Haberler
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaraland
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaraland
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Haber kanalında dev tasfiye! Tam 21 kişiyle yollar ayrıldı
Haber kanalında dev tasfiye! Tam 21 kişiyle yollar ayrıldı
Brezilya ekonomisi rüzgarı arkasına Aldı
Brezilya ekonomisi rüzgarı arkasına Aldı
Şili'de işsizlik tahminlerin ötesine geçti
Şili'de işsizlik tahminlerin ötesine geçti