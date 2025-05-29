Ünlü yıldız markasını rekor fiyata sattı!

Justin Bieber yaşadığı çalkantılı aşkla manşetlerdeki yerini koruyan Hailey Bieber son dönemlerde kozmetik markasıyla yaptığı büyük atılımla gündeme geldi Bieber, kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markasını yaptığı anlaşmayla rekor bir fiyata sattı.

2022 yılında cikardigi markayla kozmetik sektörüne hızlı bir giriş yapan güzel model, markasına yaptığı reklam çalışmaları sayesinde hızlı bir yükseliş yakalamıştı.

Ünlü model markasını 1 milyar dolarlık (Yaklaşık 39 milyar lira) bir anlaşmayla sattı.

