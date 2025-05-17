Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'e son veda

Kaynak: İHA
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'e son veda

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşamını yitiren ünlü yönetmen Ali Özgentürk Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', "Hazal', "At" ve "Balkaya" gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yazar ve senarist 80 yaşındaki Ali Özgentürk, önceki gün İstanbul'da hayatını kaybetti.

Özgentürk için dün İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Cenaze ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Özgentürk için diğer tören mesleğe ilk adımını attığı Adana'daki Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Konuklar, anma töreni boyunca Özgentürk'ün sanat hayatına ve kişiliğine dair hatıralarını paylaştı.

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"HEP İÇTENLİKLE GÜLERDİ"

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan kızı Simay Özgentürk, "Babamı çok sevdiği memleketi Adana'dan uğurlarken yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Babam, bir ömre binlerce ömür sığdırmış, ne güzel insanlar tanımış, çok sevmiş ve çok sevilmiş. Ekrandaki fotoğrafı benim en sevdiğim fotoğraflarından birisi çünkü hep içtenlikle gülerdi, babamın gülüşlerinde insanlık vardı. Ben onu çok seviyorum, her zaman da çok seveceğim. Eminim ki şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, o güzel sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Seni çok seviyorum baba" diye konuştu.

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Ali Özgentürk'ün Havuzlubahçe'deki evini eğitim yuvasına çevirip emek harcadığına değinen kardeşi Nebil Özgentürk de "Bizim Havuzlubahçe'de bulunan evimiz şu an bir eğitim yuvası. Babamızın vasiyeti üzerine orayı biz yoksul çocukların eğitim dışı bilgisayar, İngilizce gibi kurslar almaları için 2 katlı hoş bir eski Adana evine çevirdik. Oranın bu hale gelmesi için çabalayan Ali Özgentürk bu işin öncüsüdür. Eğitim vakfına gidip günlerce haftalarca sözleşmeler hazırlatan insan Ali Özgentürk'tür" dedi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Konuşmaların ardından Özgentürk'ün cenazesi Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından ünlü yönetmen toprağa verildi.

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