Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

İngiliz senarist ve yönetmen Terence Davies'ten acı haber geldi. 77 yaşındaki Davies, hayata veda etti. Terence Davies'in İngiltere'deki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

New York Times'in haberine göre; Acı haberi ünlü yönetmenin menajeri John Taylor duyurdu. Davies'in ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Britanya Film Enstitüsü, Terence Davies'in vefatının ardından, "Hiç kimse Davies gibi öznel bir geçmişten yola çıkarak, tefekkür ve gözlem dalgaları üzerinde süzülen filmler yapmadı" dedi.

Terence Davies, 'Distant Voices', 'Still Lives', 'The Long Day Closes' ve kolaj filmi 'Of Time and the City' gibi otobiyografik filmlerin yanı sıra 'The House of Mirth' gibi edebi uyarlamaların da yazarı ve yönetmeni olarak tanınıyordu.