Ünlü yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlü yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil'in adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, adliyeye sevk edildi.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alındı.

Canikligil, YouTube'da yayınladığı videoda "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı. Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Canikligil, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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