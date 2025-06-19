Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti! Acı haberi Demet Akbağ duyurdu...

"Bir Demet Tiyatro"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yapımın yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti.

BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini üstlenen yönetmen Sevgi Birsel, yaşamını yitirdi.

FİLM-SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Sevgi Birsel için bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sevgi Birsel'in yönetmenlik yaptığı yapımlar şöyle:

>> Bir Demet Tiyatro (1995)

>> Dış Kapının Mandalları (1998)

>> Güneş Yanıkları (2000)

>> Ölümsüz Aşk (2003)

>> Azize (2004)

>> Home Ofis (2011)

>> Balıkçının Karısı (2015)

>> Üvey Anne (2023)