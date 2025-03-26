Ünlü yönetmen tutuklandı

Kendi youtube kanalında paylaştığı bir videodaki sarf ettiği sözler ve x paylaşımı sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen yönetmen İlker Canikligil tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün gerçekleştirdiği açıklamada yönetmen İlker Canikligil'in gözaltı haberini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada,

"Bir sosyal medya platformunda bir kullanıcının "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." şeklindeki söylemleri üzerine, paylaşımı yaptığı tespit edilen İ.C.(53) isimli şahıs 25.03.2025 tarihinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs TCK 214/1 (Suç İşlemeye Tahrik) ve TCK 216/1 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Alenen Aşağılama) suçlarından 26.03.2025 günü adli makamlara sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İLKER CANİKLİGİL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Canikligil, emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Canikligil, savcılıktaki ifade işlemlerinden sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.