Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar’ın kira dramı son buldu! ‘Her ay 105 bin TL zarardayım’ demişti

‘Ezel’, ‘Karadayı’, ‘Çarpışma’, ‘İçerde’ ve ‘Babil’ gibi ses getiren dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar, 105 bin lira kira ödeyerek yaşadığı evden kendi dairesine dönmek istedi.

Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kiracısı evi boşaltmayınca şikayetçi olan yönetmene güzel haber geldi. Mahkeme, Bayraktar’ı haklı bulup evine taşınmasına karar verdi.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, şubat ayında kiracısı Lara Ö. ile davalık olmuştu. Bayraktar, Beyoğlu’ndaki tek evini 2016’da kiraya verdiği Lara Ö.’den daireyi tahliye etmesini talep etti.

Evi boşaltmayan kiracı, yüzde 25 zamla Bayraktar’a 20 bin lira kira ödemeye devam etti. Kiracı çıkmayınca ünlü yönetmen tahliye davası açtı.

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Bayraktar, kendisinin kirada oturduğunu, başka evinin olmadığını, kiracısının da daireyi terk etmediğini belirtti.

Aylık 105 bin lira kira ödeyerek mağdur olduğunu ifade eden yönetmen, ihtiyaç nedeniyle davayı açmak zorunda kaldığını anlattı. Mahkeme, Bayraktar’ı haklı buldu ve evine taşınmasına hükmetti.

ULUÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

Uluç Bayraktar, 14 Haziran 1974’te Çanakkale’de doğdu. 2001’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu.

2000’de TRT’de yayınlanan, Çağan Irmak’ın yönettiği “Şaşıfelek Çıkmazı” dizisinde yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı.

2002’de Ziya Öztan’ın “Abdülhamid Düşerken” dizisinde yine yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

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2010’da “Ezel” ile 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri’nde “en iyi yönetmen” ödülünü kazandı.

Yönetmen olarak:

• 2003: Kampüsistan

• 2006: Ezo Gelin 1. sezon

• 2006: Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar

• 2006: Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited

• 2006: Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen

• 2006: Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı

• 2007: Menekşe ile Halil

• 2009: Ezel

• 2012: Karadayı

• 2012: Son

• 2016: İçerde

• 2018: Çarpışma

• 2020: Babil

• 2023: İyi Adamın 10 Günü

• 2023: Kötü Adamın 10 Günü

• 2024: Siyah Kalp

• 2024: Meraklı Adamın 10 Günü

• 2025: El Turco

• 2025-: Eşref Rüya

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Yönetmen yardımcısı olarak:

• 2000: Şaşıfelek Çıkmazı

• 2002: Abdülhamid Düşerken

• 2002: Asmalı Konak

Kısa filmler:

• “Hayat Bu” filmiyle

• 2001: 23. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’na katıldı.

• 2002: 14. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katıldı.

• 2003: 3. Kuşadası Altınkıyı Film Festivali’nde gösterildi.