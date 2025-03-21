Ünlü yönetmen vefat etmişti! Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı

'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi birbirinden başarılı yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Bir süredir kanserle mücade eden Osman Sınav, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

HAYALİ GERÇEKLEŞEMEDİ

Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı. "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.

Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı. Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi.

TEKLİFİ KABUL EDEMEMİŞTİ

Ne var ki takviminde önceden belirlenmiş başka yapımlar olduğu için Eva Green, teklifi kabul edemedi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sınav'ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.