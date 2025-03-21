Ünlü yönetmen vefat etmişti! Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yönetmen vefat etmişti! Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı

Hayatını kaybeden ünlü yönetmen Osman Sınav’ın vefat etmeden önceki isteği ortaya çıktı.

'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi birbirinden başarılı yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Bir süredir kanserle mücade eden Osman Sınav, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

jbj.webp

HAYALİ GERÇEKLEŞEMEDİ

Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı. "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.

Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı. Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi.

oo.webp

TEKLİFİ KABUL EDEMEMİŞTİ

Ne var ki takviminde önceden belirlenmiş başka yapımlar olduğu için Eva Green, teklifi kabul edemedi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sınav'ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.

u6.webp

ui.webp

Son Haberler
Demar Derozan NBA tarihini geçti: Bunu başaran 27. oyuncu oldu
Demar Derozan NBA tarihini geçti: Bunu başaran 27. oyuncu oldu
New York Knicks’in hocası Jalen Brunson için umutlu: Sahalara ne zaman dönecek?
New York Knicks’in hocası Jalen Brunson için umutlu: Sahalara ne zaman dönecek?
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu
Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu