Ünlü yönetmen Yücel Çakmaklı ölümünün 14'ncü yılında anıldı

Yücel Çakmaklı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programı, oyuncular Necip Fazıl Belge, Ahmet Emre Belge ile sinemacı Talha Yasin Yaman ve Muhammed Eset Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yönetmen Nazif Tunç, yönetmenin en büyük hedeflerinden birinin sinematografiyle birlikte hakikatleri ve milli duyguları anlatacak sinemacılar yetiştirmek olduğunu belirterek, "Burada kabri başında Kur'an okuyan genç sinemacılarımız, Yücel Ağabey'e vefatının seneidevriyesinde bir armağan sayılabilecek bir güzellik sundular" dedi.

Yücel Çakmaklı'nın 'Milli Sinema' davası yolunda bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayan Nazif Tunç, "Yücel Ağabey'in bıraktığı yerden, onun hayalini gerçekleştirmek ve Türk milletine layık sinemacılar olmak yolunda çabalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.