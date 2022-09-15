'Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'dan güzel haber geldi. Ünlü yönetmenle beraber

2008-2012 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Akasya Durağı dizisi, Türk televizyonlarına damga vurdu.
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Fenomen dizide oynayan oyuncuların bugün neler yaptıkları merak ediliyor.
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Dizide Levent Ülgen’in hayat verdiği Sinan karakteri ile, Aslı Altaylar’ın canlandırdığı Gülbin karakteri izleyenler tarafından çok sevilmişti.
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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’dan güzel haber geldi.
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41 yaşındaki oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.
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Aslı Altaylar, yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşadığını ilan etti.
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Sevgilisiyle romantik fotoğraflarını paylaşan Altaylar, “Büyük sözlerin sevildiği topraklara küçük bir tohum attık. Adına aşk dedik. Her yanımızı sardı. Sizi de kucaklasın dilerim. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.