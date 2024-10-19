Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise’nin, ünlü yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hadise’nin ünlü yönetmenle aşkı belgelendi. İkili böyle görüntülendi…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir süredir adı aşk haberlerinde anılan ünlü şarkıcının yaklaşık iki aydır Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Dün akşam galaya katılan ikili böyle görüntülendiler.

Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den boşanmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Adı sürekli aşk iddialarına karışan ünlü ismin iki yönetmen Şenol Sönmez'le birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Önceki akşam bir galada görüntülenen çift görüntü vermekten kaçamadı. Hadise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le beraber katıldı.

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KONUŞMAK İSTEMEDİ

Hadise ilişkisi hakkındaki sorulan sorulara “Doğru anda konuşuruz” dedi. Ünlü şarkıcı, yönetmenle galada yan yana oturup gösterim öncesi bol bol sohbet etti.

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