Ünlü yorumcu derbi sonrası Icardi bombasını patlattı! Flaş iddia: 'Yönetim istemiyor!'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, Mauro Icardi'nin mutsuzluğuna dikkat çekerek aldığı duyumu paylaştı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren derbi sonrası Ekol Sports canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Toroğlu, Galatasaray yönetiminin Icardi ile sözleşme uzatmak istemediğini söyledi.

"ICARDI SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR AMA YÖNETİM İSTEMİYOR"

Icardi'nin oyuna girerken mutsuz olduğuna dikkat çeken Erman Toroğlu, "Osimhen çıkıyor, Icardi giriyor. Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı! Bir şeyler var orada. Icardi'nin Galatasaray olayı bitik gibi. Duyduğuma göre; mukavelesi bitiyormuş bu sene, uzatmak istiyor ama yönetim de pek uzatmak istemiyormuş." dedi.

LIVERPOOL MAÇI SONRASI TAVRILARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Liverpool zaferi sonrası takımın saha içerisindeki kutlamasına eşlik etmeyen ve galibiyet paylaşımında bulunmayan Icardi'nin tavrıları dikkat çekmişti.

G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktıG.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı

GOL KRALLIĞINA OYNUYORDU

Süper Lig'de bu sezon 7 maçta forma giyen ve 5 kez fileleri havalandıran Icardi, gol krallığında Rafa Silva ve Paul Onuachu ile zirvede yer alıyor. Ancak Victor Osimhen'in sakatlıktan dönüşü sonrası yedek kulübesine çekilen Icardi Liverpool ve Beşiktaş maçlarında oyuna son bölümlerde dahil olmuştu.

