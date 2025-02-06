Ünlü yorumcu haddini aştı: "Hagi'nin zekası yetersiz"

Romanya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965’te Săcele kentinde doğmuştu. 60. yaşını kutlayan efsane futbolcu, kariyeri boyunca Farul, Sportul, Steaua Bükreş, Real Madrid, Brescia, Barcelona ve Galatasaray gibi dev kulüplerin formasını terletti. Milli takımıyla 1990’lı yıllarda büyük başarılara imza atan Hagi, futbolculuk dönemini konu alan "Drumul meu" adlı otobiyografik kitabını da tanıttı.

Ancak Hagi’nin doğum günü, övgüler kadar sert eleştirileri de beraberinde getirdi. Ünlü spor yorumcusu Radu Banciu, eski futbolcunun kariyerini değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

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“ZEKASI YETERSİZDİ, KARİYERİ SIRADAN KALDI”

Radu Banciu, Hagi’nin futbolculuk dönemine değinirken onun büyük bir yetenek olduğunu kabul etti ancak zekasının yetersiz kaldığını öne sürdü. Banciu, "Romanya'da yüzyılın futbolcusu seçildi ama Hagi büyük kupalar kazanmadı. Dünya şampiyonu olmadı, Avrupa şampiyonu olmadı, Ballon d’Or’u kazanmadı. Yeteneği tartışılmaz ama kariyeri sıradan bir seviyede kaldı" dedi.

Banciu, Hagi’nin antrenörlük kariyerine dair de ağır eleştiriler yöneltti: "Teknik direktörlükte başarılı olduğu söylenemez. Türkiye’de Galatasaray ile bir Türkiye Kupası kazandı ama büyük bir teknik adam olamadı. Şu anda Farul’un başında ancak oradaki çalışmaları da oldukça başarısız. Mevcut performansı onu hiç onurlandırmıyor" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ TARTIŞMALI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Hagi, Galatasaray'da kısa bir dönem görev aldıktan sonra Romanya’da kendi futbol akademisini kurarak günümüzde Farul Constanta olarak bilinen Viitorul takımını yönetti. 2017 ve 2021 yıllarında Romanya şampiyonluğu yaşadı ancak uluslararası arenada beklenen başarıları elde edemedi.

Banciu’nun ağır eleştirilerine rağmen Hagi, Romanya futboluna yaptığı katkılarla unutulmaz bir figür olmaya devam ediyor. Futbol akademisi ve genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken efsane futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermezken, ilerleyen dönemde teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak ediliyor.