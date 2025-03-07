Ünlü yorumcu kanalla yollarını ayırdı

Kakışım, "Beni TV'de izlemeyi seven dostlar için üzücü ve biraz da gecikmeli bir haberim var. Halk TV ile olan 2,5 yıllık serüvenimiz sona erdi ve yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

2,5 yıldır Halk TV yorumcusu olarak görev yapan Doç. Dr. Can Kakışım, kanala veda ettiğini açıkladı. Kakışım, Sansürsüz programında Sinem Fıstıkoğlu ile birlikte ekranlarda yer alıyordu.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kakışım, "Benim için çetin ve öğretici bir süreç oldu. Sizi temin ederim ki bu süre zarfında düşündüğümden ve inandığımdan başka bir şey söylemedim, yazmadım" ifadelerini kullandı.

Kakışım, söz konusu paylaşımında şunları yazdı:

"Beni TV'de izlemeyi seven dostlar için üzücü ve biraz da gecikmeli bir haberim var. Halk TV ile olan 2,5 yıllık serüvenimiz sona erdi ve yollarımızı ayırdık. Türkiye için çok kritik bir dönemeçte buraya başladım ve bu önemli anlara burada tanıklık ettim. Benim için çetin ve öğretici bir süreç oldu. Sizi temin ederim ki bu süre zarfında düşündüğümden ve inandığımdan başka bir şey söylemedim, yazmadım. Sadece kendi gerçeklerimi kendi penceremden anlatmaya çalıştım. Fikirlerim ve katkılarım konusunda takdir tabii ki kamuoyunun.

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Tüm destekleri için Halk TV seyircisine teşekkür ederim. Bu kısa açıklama da beni ekranda göremeyince arayıp, yazıp halimi hatırımı soran dostların ilgisine bir selam ve saygı duruşu olsun."

CAN KAKIŞIM KİMDİR?

1983 yılında Trabzon’da doğan Can Kakışım, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tamamlayan Kakışım, tez döneminde Queen’s Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Will Kymlicka ile çalıştı.

2015 yılında Yardımcı Doçent, 2020 yılında Siyaset Bilimi Doçenti olan Kakışım, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca, İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü’nün Genel Direktörlüğünü yürütüyor.