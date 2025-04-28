Ünlü Youtuber Eyüpspor - Galatasaray maçında yaşadıklarını anlatıp isyan etti

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini 5’e çıkardı.

Maçın oynandığı sırada ve maçın ardından Youtuber Adem Ceylan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

Maçı takip etmek için Recep Tayyip Erdoğan stadına giden Ceylan, ilk olarak maçın başlamasına yaklaşık 10 dakika kala sosyal medya hesabından paylaştığı videoda maçtan bir saat önce stada gelmesine rağmen giremediğini “Saat 6’da stattaydım. Eyüpspor taraflarını içeri ya almıyor ya da alamıyor bilmiyorum.” dedi.

Stada girişte büyük zorluk yaşadığını söyleyen Ceylan asıl şoku maç başladıktan sonra yaşadı. İki bilet için 5000 TL ödeyip aldığı koltuklardan “Buraya Galatasaraylılar oturdu” bahanesiyle kaldırıldığını iddia eden Ceylan, maçın başlamasından 15 dakika sonra hesabından paylaştığı videoda “Parasını ödediğimiz koltuğa gidiyoruz. Buraya Galatasaraylılar oturdular siz başka yere gidin diyorlar. Eyüpspor stadında! Bundan sonraki hayatımı bu rezilliğe adayacağım o kadar yani.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere ise şu paylaşımla cevap verdi: “Sadece 2 Turnike açıktı, Eyüpspor taraftarının yarısı maça 20. Dakikadan sonra girebildi. Resmen eziyet edildi, gören deplasman tribünü zanneder. Siz bana provokasyon falan demeye devam edin, orada çoluk çocuk ne hallere düştü ben konuşacağım tabii!”