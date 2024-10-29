Ünlü YouTuber’ın yıllık kazancı belli oldu! Serveti dudak uçuklatıyor

Mr Beast gerçek adı Jimmy Donaldson ana YouTube kanalında 320 milyondan fazla aboneye sahip ve son bir yılda yaklaşık 9 milyar izlenme elde etti.

YouTube fenomeni, tüm bunları aşırı hareketler (bir mağarada bir hafta hayatta kalma) ve yarışmalar (500.000 dolar kazanmak için bir sığınakta 100 gün geçirme) içeren çılgın videolar sayesinde elde etti.

YILLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü YouTube fenomeni Mr Beast'in Forbes dergisinde yıllık kazancının 85 milyon dolar olduğu açıklandı.

Youtube’un en çok izlenen ve en çok kazanan ismi olan Mr. Beast’in kim olduğu merak ediliyor.

Dünyanın en ünlü Youtuber'larından Mr. Beast insanlara para dağıttığı videolarıyla gündemden düşmüyor.

MR. BEAST KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Mr. Beast’in gerçek adı ve kim olduğu merak edilen konular arasında. Mr. Beast’in gerçek adı Jimmy Donaldson.

Jimmy Donaldson, 2012 yılında Youtube kanalı açarak kanala video yüklemeye başladı. Mr. Beast, kanalına ilginç içerikler yüklüyor. Bu sayede Youtube’un en çok kazanan Youtuber’ı ünvanını aldı.

Donaldson, kazandığı paraları hayır işlerine de harcıyor. Yardıma ihtiyacı olan insanlara da elini uzatmayı ihmal etmedi. Öte yandan ünlü fenomen yaptığı hayır işlerini sistemli şekilde yürütmek için Beast Philanthropy isimli hayır kurumunu kurdu.

Youtuber olmasının yanı sıra başarılı bir iş insanı. Donaldson, ayrıca kendisine ait bir video oyunu yaptı. Bunların yanı sıra ise MrBeast Burger isimli bir fast food zincirinin de sahibi.

MR. BEAST NERELİ? DİNİ NEDİR?

Jimmy Donaldson, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas eyaletinin Wichita kentinde doğdu. Donaldson, uyruk olarak Amerikalı ve Hristiyan.

Donaldson, 2016 yılında Greeville Hristiyan Akademisinden mezun oldu. Üniversite eğitimine başladı. Kariyerini Youtube’ta ilerletmek için okulunu bıraktı. Donaldson, şu an Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greenville şehrinde yaşıyor.