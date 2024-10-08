Ünlü zincir markette skandal görüntüler! Kapalı pirinç paketinden böcek çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan BİM marketten 1 kilogramlık baldo pirinci almak isteyen R.D. isimli vatandaş, paketi eline aldığında içinde bir şeyin hareket ettiğini gördü.

Bir süre paketi incelemeye devam eden vatandaş, kapalı paketin içinde böceklerin olduğunu görünce durumu cep telefonu ile kaydetti.

“KAPALI PAKETİN BÖCEKLENMİŞ OLMASI İNANILMAZ”

Yaşadığı olay karşısında neye uğradığını şaşırsan R.D, "Bir paket pirinç almak için markete gittim ve gördüğüm manzara beni adeta şok etti. Kapalı bir paketin böceklenmiş olması inanılmaz bir şey. Eğer dikkat etmeseydim böcek dolu bu paketi satın almış olacaktım. Yetkilileri acilen denetime davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ARAYLA İKİNCİ SKANDAL

Geçtiğimiz hafta, Şanlıurfa il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir skandal daha ortaya çıkmıştı.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünler tespit edilmiş ve bu kapsamda, bin 500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay olmak üzere binlerce paket gıda ürününe el konmuştu.