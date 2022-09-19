Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzen haber

Adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Ardından aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de tv2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı ortaya çıktı

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya, sürpriz bir kararla Umut Evirgen'den ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dedi.