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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzen haber

Yaklaşık 9 aydır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzücü haber geldi. Ünlü çift ayrılma kararı aldı

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:15
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Ünlüler dünyasında bir birliktelik daha ayrılıkla sona erdi.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzen haber
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Adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya  konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Ardından aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de tv2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı ortaya çıktı

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya, sürpriz bir kararla Umut Evirgen'den ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dedi.

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