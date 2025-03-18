Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Büyük zaferin üstünden tam 110 yıl geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

18 Mart 1915'te, Çanakkale'de en büyük destanlardan biri yazıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek, elde ettiği büyük zaferin üstünden tam 110 yıl geçti. Ünlü isimler, bu kutlu günü sosyal medya hesaplarından böyle kutladılar.

Bugün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü. Bu tarihi gün, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, şehitlerimiz rahmetle, minnetle anılıyor. Ünlü isimler bu tarihi günü unutmayarak sosyal medya hesaplarından kutladılar. İşte ünlülerin paylaşımları…

Erol Evgin: Sevgili dostlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

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Hülya Koçyiğit: 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık ve fedakârlıkla tarihe altın harflerle yazdığı destanın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

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Erdal Beşikçioğlu: Vatan toprağına düşen her bir can, bu milletin özgürlüğe olan inancını ve sarsılmaz iradesini tarihe nakşetti. O ruh, o cesaret, o fedakârlık; milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir.

Çanakkale, bir milletin yeniden doğuşunun, birlik ve beraberliğinin destanıdır. 110 yıl sonra aynı ruhla, aynı minnetle... Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

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Kenan Doğulu: 110 yıl önce Çanakkale'de yükselen ışık, bugün hâlâ tüm Türkiye'yi aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum.

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Demet Akalın: 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun.

Özge Ulusoy: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez. Çanakkale şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz.

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Çağla Şıkel: Tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

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Alişan: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü.

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Engin Altan Düzyatan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

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İbrahim Tatlıses: 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Şehit ve Gazileri Anma Günü kutlu olsun. Rahmet ve minnetle...

Ümit Erdim: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

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