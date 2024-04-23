Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları

Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
Hatice Özen
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının anıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günde, ünlülerden sosyal medya üzerinden bu bayramın coşkusunu ve kendi hissettiklerini paylaştı.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladılar.

Cem Yılmaz:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutlarım..Yaşasın Cumhuriyet. Şanslıyım :)

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Yonca Evcimik:

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

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Derya Uluğ:

Derya Ulug 23 Nisan'ı çocukuk fotoğrafını paylaşarak kutladı

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Hakan Hatipoğlu:

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Reyhan Karaca

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Demet Akalın

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Ebru Gündeş

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Nadide Sultan

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Demet Akbağ:

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

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Asil Gök

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Melisa Doğu

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Nalan

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Metin Şentürk

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Hande Ünsal

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Deniz Seki

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Muazzez Ersoy

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23 NİSAN NEDİR?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlandı.

İlk başta yasal adı "Çocuk Bayramı" olmasa da, daha sonra çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmıştı.

Bayramın adı 1935'te "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmuştu.

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UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşınmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme âdeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği 2013 yılına kadar devam etmişti.

Yine 1933'te stadyumlarda beden hareketleri gösterileri ile kutlama geleneği başlamış, bayramın stadyumlarda binlerce öğrenci ve devlet protokolünün katıldığı gösterilerin yerini 2013'ten itibaren, sokaklarda karnaval havasında kutlamalar almıştı.

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