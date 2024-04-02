Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi

Bu durum, daha önce İmamoğlu'na oy vereceğini belirten Serengil'in dikkatini çekti ve tepkisini çekti.

Seçim öncesinde Serengil'in açıklaması tartışma yaratırken, seçim sonrasında Zeynep Bastık, Nilgün Belgün gibi isimler İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaştılar.

Yaşar İpek ise İmamoğlu için bir müzik videosu hazırladı. Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesin Ekrem Bey ile fotoğraflarını paylaşmaya başladığını görüyorum. Keşke birkaç gün önce de paylaşsalardı. Neyse, buna da şükür." ifadelerini kullandı.