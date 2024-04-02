Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi

Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülerin seçim sonrası İmamoğlu ile resimlerini sosyal medyadan paylaşmalarına Seren Serengil'in tepki gösterdiği görüldü.
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 1

İstanbul'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, bazı ünlü isimlerin sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaşmaları, Seren Serengil tarafından eleştirildi.

İmamoğlu, CHP'nin adayı olarak görevine devam etmek üzere yeniden seçildi.

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 2

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, İmamoğlu'nu destekleyen birçok ünlü, onunla çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 3

Bu durum, daha önce İmamoğlu'na oy vereceğini belirten Serengil'in dikkatini çekti ve tepkisini çekti.

Seçim öncesinde Serengil'in açıklaması tartışma yaratırken, seçim sonrasında Zeynep Bastık, Nilgün Belgün gibi isimler İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaştılar.

Yaşar İpek ise İmamoğlu için bir müzik videosu hazırladı. Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesin Ekrem Bey ile fotoğraflarını paylaşmaya başladığını görüyorum. Keşke birkaç gün önce de paylaşsalardı. Neyse, buna da şükür." ifadelerini kullandı.

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 4

İmamoğlu, zafer konuşmasında İstanbul'un 16 milyon sakininin kazandığını ve kaybedenin olmadığını vurguladı.

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 5

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, İmamoğlu'nu destekleyen birçok ünlü, onunla çekilmiş fotoğraflarını yayınladığı görüldü.

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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 6
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 7
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 8
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 9
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 10
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 11
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Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi 12
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