Ünlülerden Kazdağları çıkarması

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Ünlülerden Kazdağları çıkarması

Ünlüler bu kez tatil için Kazdağları'nı rota olarak belirledi. Birlikte fotoğraf çekilip paylaştılar.

Kayra Şenocak ve eşi Ayşe Şenocak, Aslıhan Kapanşahin, Yağmur Ün, Sezin Bozacı, Emine Ün ve kızı Duru Kınay, Ferit Ömeroğlu, Psikolog Cihan Çelik, Asena Keskinci, Cemre Melis Çınar, Bülent Emrah Parlak, Aslı Melisa Uzun, İman Casablanca, Zeynep Alkan, Şebnem Özinal, Canan Hoşgör, Sanem Yeles Akpınar, Emre Aslan, Birsu Demir ile Aynur Aydın, Ramada Resort Kazdağları'nın ev sahipliğinde Ajans UMB'nin düzenlediği evente katıldı.

Samida Grubu'ndan Yudum, Damla, Tamara Şahin kardeşlerin sahne aldığı gecede illüzyonist İlkay Tercan da şov gösterisi yaptı. Safari turuyla eğlenceli anlar yaşayan sanatçıların birbirlerini sulama görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü isimler, doyasıya eğlenerek Kazdağları'nın tadını çıkardı.

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