Kozmetik sektörü, klasik yönetmlerin dışındaki arayışlarını sürdürüyor. Güzellik ve estetik sektöründe yeni bir trend, ünlüler arasında hızla popülerlik kazanıyor. 'Polinükleotid' adı verilen küçük DNA parçaları, somon gibi balık spermlerinden izole edilip serum haline getiriliyor ve cilde enjekte ediliyor.

ESNEKLİK VE YENİLEME

Yapılan uygulama ile birlikte kolajen ve elastin üretiminin artmasıyla ciltte sıkılık, esneklik ve yenilenme sağlanması hedefleniyor. Kırışıklıklar, akne izleri ve doku bozuklukları üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği iddia ediliyor.

KİMLER UYGULAMIYOR Kİ?

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi dünyaca tanınan ünlüler de bu yöntemi uygulayanlar arasında.

TEK SEANS 30 BİN TL

Genellikle üç seans önerilen uygulamanın bir seanslık fiyatı 15 ile 30 bin TL arasında değişiyor ve 6-9 ayda bir tekrarı tavsiye ediliyor. Söz konusu uygulama ile ilgili açıklamada bulunan dermatolog John Pagliaro, parçalanmış somon DNA’sının insan cildinde uzun vadede ne kadar etkili olacağı konusunda yeterli bilimsel verinin bulunmadığını belirtiyor.