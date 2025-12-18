Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni bir dalga daha gerçekleşti. 10 isim hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümmine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreste bulunamadı.

Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak şahısların evlerinde arama gerçekleştirildi.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

SERCAN YAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade verdikten sonra 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edilmişti.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DETAYLAR GELİYOR...