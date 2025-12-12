İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, magazin dünyasının yakından tanıdığı isim Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; operasyonun, bir süredir gündemi sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasının devamı olduğu öğrenildi.

Mahzen Medya CEO’su olan Aykut, eski Habertürk programı 5. Gece’nin yapımcılığını yapıyordu.

Aykut’un jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın gizlilikle sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Ayrıca Aykut'un Mehmet Akif Ersoy ve Rezan Epözdemir gibi isimler ile aynı karede fotoğrafı da ortaya çıktı.