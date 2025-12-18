İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda Mümine Senna Yıldız da gözaltına alındı. Şüpheli Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamındaki şüpheliler; oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe olduğu belirtildi.

5 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ünlü isimlerin evlerinde arama işlemleri yapıldı. Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından Mümine Senna Yıldız’ın kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni Yıldız, Instagram'da 15 bin takipçisi var. Yıldız'ın mesleği veya kamuya açık bir kariyer geçmişi yer almıyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında; manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.