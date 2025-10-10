Ünlülere uyuşturucu operasyonu tartışması devam ediyor. Gazeteci Ahmet Hakan köşe yazısında ünlülerin uyuşturucu kullandığı ima etti. Hakan yazısında, " O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar... Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü’den bu ifadelere tepki geldi. Youtube kanalında bu olayı değerlendiren Mengü, "Kendisi de o zaman takılıyor ki… Getirin petrol koklayam diyen birinin uyaran bir şey almış olması lazım…" sözlerini kullandı.

Mengü'nün açıklamaları şu şekilde:

"NORMAL DİYE İNANAMADIM YA"

"Ya bir de ibretlik arkadaş ben utandım ya Ahmet Hakan'ın yazısı. Şöyle bir şey yazmış. Artık bazı şer çığrından çıktı da sabah sabah ünlülere uyuşturucu operasyonuyla uyandık diyor. Operasyona konu olan ünlülerin tüm için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim.

O haller, o tavırlar, o atrakasyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü.

Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı diye. Olaya bak ya. Efendim böyle böyle davranıyorsa birisi kesin uyuşturucu kullanıyordur. Eee o zaman da alınıp götürmeleri normal diye inanamadım ya.

Arkadaşlar yorumsuz size şunu vereceğim. Bilmiyorum yani şurada çok sağlıklı bir insan görüntüsüne benzemiyor. Batman'dan farklı yerlerden çıkan petrolün kalitesinde farklılıklar var. En kalitelisi bu mu?

Eee en kalitelisi diyebileceğimiz petrol evet şu anda gabardan üretiyoruz. Dünya standartları açısından bakıldığında da kaliteli... Dünya standartlarında da çok kaliteli bir petrol. Öyle. Peki açıp koklayabilir miyim yani?

"SİZ KOKLADINIZ MI HİÇ?"

Siz kokladınız mı hiç? Evet. Bir tam bir şey benzin istasyonlarında duyduğumuz koku biraz daha ağır böyle. Onur daha fazla koklamayayım. Kafayı bulacağım bali gibi bir şey oldu bu ya böyle. Evet yani çok acayip.

Normal bir insan tutup petrol koklaması herhalde yani. Yayına getirin de petrol koklayan diyen petrol mühendis misin çıkan petrol alıp koklayan diyen biri herhalde. Orada da bir şey olması lazım değil mi?

Bir uyaran falan almış olması lazım insanın. O zaman bana göre böyle normal insan petrol getirin koklayan der mi? Yani dediğine göre herhalde kendisi de o zaman takılıyor ki böyle bir fikir gelmiş aklında yani.

Böyle şey olur mu ya? Adama bak ee bunlar diyor çok fazla hoppa demek ki bir şey kullanıyorlar diyor. İnanılmaz ya. Ne kadar doğru diyor yani alınsın millet götürülsün böyle diyor. İbretlik ya ibretlik."