'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez gözaltına alındı

Çektiği lüks takı, mücevher ve saatler videolarıyla tanınan ünlülere de kuyumculuk yapan 'Ersan Diamond' lakaplı sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, Gülmez'in silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Özellikle lüks saatler ve ışıltılı mücevherlerle hazırladığı tanıtım içerikleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Gülmez, bu sayede Instagram’da 755 bin takipçiye kadar yükseldi. Gösterişli paylaşımları, pahalı takı koleksiyonları ve sahne ışıklarını aratmayan tarzıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.