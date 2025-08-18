'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez gözaltına alındı

Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Çektiği lüks takı, mücevher ve saatler videolarıyla tanınan ünlülere de kuyumculuk yapan 'Ersan Diamond' lakaplı sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, Gülmez'in silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Özellikle lüks saatler ve ışıltılı mücevherlerle hazırladığı tanıtım içerikleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Gülmez, bu sayede Instagram’da 755 bin takipçiye kadar yükseldi. Gösterişli paylaşımları, pahalı takı koleksiyonları ve sahne ışıklarını aratmayan tarzıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Son Haberler
Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
Son dakika... CHP'li belediye başkanına tutuklama talebi!
Son dakika... CHP'li belediye başkanına tutuklama talebi!
Yüksel Yıldırım'dan transferde Galatasaray örneği! "Onlar da alamıyor"
Yüksel Yıldırım'dan transferde Galatasaray örneği! "Onlar da alamıyor"
Kars’ta meyve ağaçları aşılanıyor
Kars’ta meyve ağaçları aşılanıyor
Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü