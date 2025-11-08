Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan ve ağustos ayında gözaltına alınan Ersan Gülmez'in Nişantaşı'ndaki iş yeri gece yarısı kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

"İNTERNETTEN KURŞUNLAMA SİPARİŞİ ALDIM"

Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltındaki şüphelinin ifadesini paylaştı. Şüpheli ifadesinde, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum.” dedi.

Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan, çektiği videolarla gündem olan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez 18 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış ve "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.