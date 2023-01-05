5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler dünya listesinde 16. sırada

Arda Güler dünya listesinde 16. sırada

İngilizlerin ünlü futbol dergisi Four Four Two, geleneksel yılın en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçeli Arda Güler, 16. sırada yer aldı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:18
Takip Et

Ünlülerin listesinde Arda Güler rüzgarı

Arda Güler dünya listesinde 16. sırada
+
Aa
-

Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Listenin ilk sırasında transferin gözde ismi Jude Bellingham yer aldı. Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu için, "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor" denildi.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi. Musiala için Almanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Hansi Flick'in "Adam eksiltmede, birebirde sıradışı. Bir kaç yıl sonra böyle yetenekler takımımızda olacak. Doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

RB Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5, Dortmund'dan bir başka isim Youssoufa Moukoko'nun 6, Southampton'dan Romeo Lavia'nın 7, Manchester United'ın Arjantinli genç yeteneği Alejandro Garnacho'nun 8, Liverpool'lu Harvey Elliott'ın 9 ve Chelsea'li Carney Chukwuemeka'nın 10. sırada yer aldığı listede Arda Güler'e ise 16. sırada yer verildi.

Arda Güler için ne yazdılar?
17 yaşındaki genç yeteneğin oyunun iki yönünü de oynadığı vurgulanırken, "Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler'de bunlar var. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
3
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.