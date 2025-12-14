İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 9 Aralık tarihinde gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', öte yandan 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer alıyor.

ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ MEKANA NARKOTİK KÖPEKLİ BASKIN

Gazeteci Birsen Altuntaş, Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada, uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen Etiler'deki ‘Kütüphane' mekanına Narkotik ekipleri tarafından baskın düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan baskının narkotik köpekleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken, sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasındaki ünlü isimlerin gittiği mekana yönelik baskının Ersoy soruşturması ile ilgili olduğu ifade edildi.

Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade veren kadın sunucu, Ersoy ile Kütüphane Etiler'e gittiklerini ifade etmiş ve bu mekanda uyuşturucu içtiklerini iddia etmişti.