Ünlülerin yatırımda yeni gözdesi ortaya çıktı!

Lüks saat tutkusu, sanat camiasında her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. ekranlardan tanıdığımız başarılı isimler kollarına taktıkları servet değerindeki saatlerle son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

Bu saatler hem estetik bir tercih olarak hem de altın ve döviz kadar kazançlı bir yatırım aracı olarak sanat camiasında ön plana çıkıyor.

Dövize endeksli olan özel tasarım saatler, zaman geçtikçe deyim yerindeyse şarap gibi kıymetleniyor.

43 BİN DOLARLIK SAATİNİ SATMASI DİKKAT ÇEKTİ!

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; bu yatırım trendine katılan son isim ise şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç oldu. Ünlü sanatçı, koleksiyonundaki saatlerden birini 43 bin dolara – yani yaklaşık 1 milyon 700 bin TL’ye satarak dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerde lüks saat koleksiyonlarıyla gündeme gelen isimler arasındaKıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay, Faruk Sabancı, Burak Yılmaz ve İbrahim Çelikkol yer alıyor.