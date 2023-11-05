Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak

RAKİPLERE KARŞI FİYAT OYUNU

Fiyatların bir anda bu kadar yükselmesinin nedeni tabii ki; enflasyon. Ünlü bir organizatör durumu şöyle özetliyor: “Bazı yıldızlara ‘Kulüp bu rakamı veremiyor, biraz indirim yapalım’ dediğimde ‘Evde otururum daha iyi’ diyor. Örneğin Ajda, bir kuruş inmez. Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe’ye bunu teklif edemezsin. Bazıları da fiyatını özellikle yüksekten ilan ediyor, ama sahneye yarı fiyatına çıkıyor. Çünkü rakiplerinden ucuza çıktığı bilinsin istemiyor. Kulüpçülerin işi çok zor.”