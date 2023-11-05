Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak

Yeni yıla haftalar kala ünlü şarkıcıların alacağı ücretler belli oldu. Öte yandan starları sahneden izlemek isteyenlerde küçük çaplı bir servet ödemek zorunda kalacaklar

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 1

Yeni yıla haftalar kala şarkıcıların alacağı ücretler belli oldu. Öte yandan starları sahneden izlemek de cep yakacak.

İşte ünlülerin yılbaşı tarifesi…

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 2

TEOMAN

2.2 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 3

ZEYNEP BASTIK

2.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 4

SERDAR ORTAÇ

2.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 5

MELİKE ŞAHİN

2.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 6

ŞEVVAL SAM

2.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 7

MURAT BOZ

3.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 8

YILDIZ TİLBE

3.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 9

GÜLŞEN

3.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 10

HADİSE

4 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 11

EDİS

4 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 12

SERTAB ERENER

4 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 13

SILA

4 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 14

SİBEL CAN

4 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 15

EBRU GÜNDEŞ

4.5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 16

KENAN DOĞULU

5 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 17

AJDA PEKKAN

6 milyon TL

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 18

MASRAFLARI BİLE UÇUYOR

Yeni yılı Gülşen 3.5 milyon TL, Sertab Erener 4 milyon TL ile karşılayacak. Mabel Matiz ise teklifleri kabul etmemiş.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 19

Yıldızlar bu rakamları KDV-stopaj, ulaşım, konaklama, ekstra çıkabilecek harcamalar dışında istiyor. Ücretin yarısı önce diğer yarısı performanstan sonra ödeniyor. Vergi dışında bir starın masrafı yaklaşık 200-300 bin TL arasında.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 20

EN PAHALISI KOSTÜMLER

Sanatçıların ekipleri de yılbaşı gecesi çifte mesai yapıyor. Menajer, danışman, kuaför, makyöz, modacı, fotoğrafçılardan oluşan ekipler 15-20 kişilik. Yani masrafa onların harcaması da ekleniyor. En pahalı kalem ise kostümleri

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 21

CİMRİ SERDAR, BONKÖR GÜLŞEN

Kostüme en çok harcayan yıldızlar Ajda Pekkan, Gülşen ve Bülent Ersoy. Ebru Gündeş ve Sibel Can daha ekonomik takılıyor… Serdar Ortaç ise bu konuda en cimri.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 22

MASALAR ALEV ALEV

Starı, yılbaşı gecesi ön masadan dinlemenin bedeli; kişi başı 50-85 bin TL arasında değişecek.

Bir organizatör “Ajda’yı dinlemek cep yakar. Ön masada bir kişi içkiyle birlikte 100 bin TL’ye yakın para öder. Masalar alev alev yanar” diyor.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 23

EKİPLERE ÇİFTER YEVMİYE

Sadece starlar mı? O gece 15-20 kişilik orkestra elemanları da çifte maaş alacak. Örneğin, Murat Boz’un orkestrasında 25 bin TL alan bir müzisyenin o geceki yevmiyesi 50 bin TL’ye çıkacak. Bu arada orkestrasına karşı en bonkör olan Murat Boz ve Ajda Pekkan’mış. Dansçılar da bu ücretlerin yarısını alıyor.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 24

KİMLER CANLI SÖYLEYECEK?

Sanatçıların bu rakamlara canlı söyleyeceğini düşünenler yanıldı! Evet, orkestra var, ama ses banttan. Sanatçı sadece aralarda bandın üzerine okuyor. Yıldızların yüzde 90’ı playback takılacak.

Playback kabul etmeyen isimler ise şöyle; Bülent Ersoy, Özcan Deniz, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Serkan Kaya...

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 25

PAZARLIK PAYI BİLE YOK

“Bu rakamlarda hiç mi pazarlık payı yok?”

Ajda Pekkan ve Gülşen pazarlıkta ‘hiç yokmuş’. İkisi de “İstediğimiz rakam olmazsa evde otururuz” demişler…

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 26

MABEL MATİZ REDDETTİ

Yılbaşı gecelerini ailesiyle geçirmek istediğini, bu sebeple iş almadığını söyleyen isimlerden biri de Aleyna’ydı. Bu yıl kaşesini 2 milyon olarak açıklamış. Defne Samyeli 1.2 milyon TL ile rakamını hızla yükselten isimlerden. Halil Sezai 450 bin TL, Coşkun Sabah 300 bin TL yeni yılı en düşük ücretle karşılayacak ünlüler. Mabel Matiz yüksek rakamlara rağmen teklifleri reddediyormuş.

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 27

RAKİPLERE KARŞI FİYAT OYUNU

Fiyatların bir anda bu kadar yükselmesinin nedeni tabii ki; enflasyon. Ünlü bir organizatör durumu şöyle özetliyor: “Bazı yıldızlara ‘Kulüp bu rakamı veremiyor, biraz indirim yapalım’ dediğimde ‘Evde otururum daha iyi’ diyor. Örneğin Ajda, bir kuruş inmez. Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe’ye bunu teklif edemezsin. Bazıları da fiyatını özellikle yüksekten ilan ediyor, ama sahneye yarı fiyatına çıkıyor. Çünkü rakiplerinden ucuza çıktığı bilinsin istemiyor. Kulüpçülerin işi çok zor.”

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Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak 28

BUNLAR DA KLASİK BAHANELER

İstedikleri rakamı alamayan yıldızların da klasik bahaneleri şöyle: ‘Ailemle vakit geçireceğim’, ‘Ses tellerimde rahatsızlık var, doktorum sahneye çıkmamı yasakladı’, ‘Gece kulüpleri eskisi kadar kaliteli değil, sahnemi azaltıyorum’, ‘Önemli bir projeye imza attım, kendimi geri çekmem gerekiyor.’

KAYNAK: 10HABER

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