Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu. Onları sahneden izlemek cep yakacak

Yeni yıla haftalar kala ünlü şarkıcıların alacağı ücretler belli oldu. Öte yandan starları sahneden izlemek isteyenlerde küçük çaplı bir servet ödemek zorunda kalacaklar
Yeni yıla haftalar kala şarkıcıların alacağı ücretler belli oldu. Öte yandan starları sahneden izlemek de cep yakacak.
İşte ünlülerin yılbaşı tarifesi…
TEOMAN
2.2 milyon TL
ZEYNEP BASTIK
2.5 milyon TL
SERDAR ORTAÇ
MELİKE ŞAHİN
ŞEVVAL SAM
MURAT BOZ
3.5 milyon TL
YILDIZ TİLBE
GÜLŞEN
HADİSE
4 milyon TL
EDİS
SERTAB ERENER
SILA
SİBEL CAN
EBRU GÜNDEŞ
4.5 milyon TL
KENAN DOĞULU
5 milyon TL
AJDA PEKKAN
6 milyon TL
MASRAFLARI BİLE UÇUYOR
Yeni yılı Gülşen 3.5 milyon TL, Sertab Erener 4 milyon TL ile karşılayacak. Mabel Matiz ise teklifleri kabul etmemiş.
Yıldızlar bu rakamları KDV-stopaj, ulaşım, konaklama, ekstra çıkabilecek harcamalar dışında istiyor. Ücretin yarısı önce diğer yarısı performanstan sonra ödeniyor. Vergi dışında bir starın masrafı yaklaşık 200-300 bin TL arasında.
EN PAHALISI KOSTÜMLER
Sanatçıların ekipleri de yılbaşı gecesi çifte mesai yapıyor. Menajer, danışman, kuaför, makyöz, modacı, fotoğrafçılardan oluşan ekipler 15-20 kişilik. Yani masrafa onların harcaması da ekleniyor. En pahalı kalem ise kostümleri
CİMRİ SERDAR, BONKÖR GÜLŞEN
Kostüme en çok harcayan yıldızlar Ajda Pekkan, Gülşen ve Bülent Ersoy. Ebru Gündeş ve Sibel Can daha ekonomik takılıyor… Serdar Ortaç ise bu konuda en cimri.
MASALAR ALEV ALEV
Starı, yılbaşı gecesi ön masadan dinlemenin bedeli; kişi başı 50-85 bin TL arasında değişecek.
Bir organizatör “Ajda’yı dinlemek cep yakar. Ön masada bir kişi içkiyle birlikte 100 bin TL’ye yakın para öder. Masalar alev alev yanar” diyor.
EKİPLERE ÇİFTER YEVMİYE
Sadece starlar mı? O gece 15-20 kişilik orkestra elemanları da çifte maaş alacak. Örneğin, Murat Boz’un orkestrasında 25 bin TL alan bir müzisyenin o geceki yevmiyesi 50 bin TL’ye çıkacak. Bu arada orkestrasına karşı en bonkör olan Murat Boz ve Ajda Pekkan’mış. Dansçılar da bu ücretlerin yarısını alıyor.
KİMLER CANLI SÖYLEYECEK?
Sanatçıların bu rakamlara canlı söyleyeceğini düşünenler yanıldı! Evet, orkestra var, ama ses banttan. Sanatçı sadece aralarda bandın üzerine okuyor. Yıldızların yüzde 90’ı playback takılacak.
Playback kabul etmeyen isimler ise şöyle; Bülent Ersoy, Özcan Deniz, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Serkan Kaya...
PAZARLIK PAYI BİLE YOK
“Bu rakamlarda hiç mi pazarlık payı yok?”
Ajda Pekkan ve Gülşen pazarlıkta ‘hiç yokmuş’. İkisi de “İstediğimiz rakam olmazsa evde otururuz” demişler…
MABEL MATİZ REDDETTİ
Yılbaşı gecelerini ailesiyle geçirmek istediğini, bu sebeple iş almadığını söyleyen isimlerden biri de Aleyna’ydı. Bu yıl kaşesini 2 milyon olarak açıklamış. Defne Samyeli 1.2 milyon TL ile rakamını hızla yükselten isimlerden. Halil Sezai 450 bin TL, Coşkun Sabah 300 bin TL yeni yılı en düşük ücretle karşılayacak ünlüler. Mabel Matiz yüksek rakamlara rağmen teklifleri reddediyormuş.
RAKİPLERE KARŞI FİYAT OYUNU
Fiyatların bir anda bu kadar yükselmesinin nedeni tabii ki; enflasyon. Ünlü bir organizatör durumu şöyle özetliyor: “Bazı yıldızlara ‘Kulüp bu rakamı veremiyor, biraz indirim yapalım’ dediğimde ‘Evde otururum daha iyi’ diyor. Örneğin Ajda, bir kuruş inmez. Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe’ye bunu teklif edemezsin. Bazıları da fiyatını özellikle yüksekten ilan ediyor, ama sahneye yarı fiyatına çıkıyor. Çünkü rakiplerinden ucuza çıktığı bilinsin istemiyor. Kulüpçülerin işi çok zor.”
BUNLAR DA KLASİK BAHANELER
İstedikleri rakamı alamayan yıldızların da klasik bahaneleri şöyle: ‘Ailemle vakit geçireceğim’, ‘Ses tellerimde rahatsızlık var, doktorum sahneye çıkmamı yasakladı’, ‘Gece kulüpleri eskisi kadar kaliteli değil, sahnemi azaltıyorum’, ‘Önemli bir projeye imza attım, kendimi geri çekmem gerekiyor.’
KAYNAK: 10HABER