UNRWA Arap Çalışanlar Birliği: İsrail 5 merkezin boşaltılmasını istedi

İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği açıklandı.

KAYNAK: AA
UNRWA Arap Çalışanlar Birliği: İsrail 5 merkezin boşaltılmasını istedi

UNRWA Arap Çalışanlar Birliği Sekreteri Muhammed Şuveydeh, AA muhabirine, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği UNRWA'ya ait 5 merkezden 4'ünün Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva, 1'inin ise kentin batısındaki Ensar Kompleksi bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Söz konusu merkezlerde, saldırılardan kaçan binlerce kişinin barındığına dikkati çeken Şuveydeh, bu kişilerin gidecek daha güvenli bir yeri olmadığı için yetkililerin bu merkezleri boşaltmayı reddettiğini söyledi.

İsrail'in, 17 Ekim'de, el-Magazi Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA'ya ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 kişi ölmüştü.

İsrail daha önce de abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtilmişti.

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