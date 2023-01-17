Ünsal Ban’ın inanılmaz para transferleri deşifre edildi. Masak raporu ortaya çıktı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü aynı zamanda AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ünsal Ban uzun bir süredir Türkiye’nin gündeminde. Ban, hakkında çeşitli iddialar bulunuyor. Ban'ın görev yaptığı üniversiteyi zarara uğrattığı iddia ediliyor. Bu konuya ilişkin soruşturmalar ve davalar devam ediyor. Ancak Ban’ın ismi son dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı kriz ve borsada manipülasyon iddiasıyla gündeme geldi.

MASAK: AYLIK KAZANÇ VE GELİRLER ÖRTÜŞMÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ban’ın tutuklanmasından 2 gün sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ban’ın şoförü ve iki çocuğu da şüpheli olarak yer aldığı dosyaya MASAK raporu girdi. Raporda; Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş’ın ve Ban’ın iki çocuğunun hesapları ve mal varlıkları incelendi. Ünsal Ban’ın aylık gelirinin 100 bin TL olduğu, Ban’ın şoförü Karakaş’ın ise aylık gelirinin 30 bin ve 40 bin TL olduğunun tespit edildiği raporda Ban’ın hesaplarına yatırılan paraların ya da Ban tarafından başka kişilere gönderilen paraların iki şüphelinin gelirleriyle örtüşmediği belirtildi.

MİLYONLAR YATIRILDI

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde yer alan rapora göre; Ünsal Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600TL nakit para yatırıldı. Aynı yıl içerisinde hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı yapıldı. 2022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırıldı. 32 milyon TL ise çekildi. Nakit yatırma işlemlerinin bir kısmını şoför Ahmet Karakaş gerçekleştirdi. Ayrıca rapora göre Ünsal Ban'ın hesabına yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'den yaklaşık 65 milyon TL transfer geldi. 16,5 milyon ise gönderildi.

SERVETİ ÇOCUKLARINA AKTARDI

Ban’ın söz konusu serveti çocukları üzerinden de aklamaya çalıştığı raporda yer aldı. Ban kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan'da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında toplam 168 bin Euro yatırdı. Şoför Karakaş’ta 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon TL yatırdı. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon TL yatırdı.

LÜKS ARABALAR VE TAŞINMAZLAR

Ünsal Ban’ın iki çocuğu adına iki adet lüks araç ve 7 adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban ile Ece Gizay Ban’a ait İstanbul Sarıyer’de bulunan bir gayrimenkulünü 5 milyon 682 bin TL bedelle satıldığı, bu paranın Ahmet Karakaş tarafından Ünsal Ban’a yollandığı belirlendi. Bu işlemden 15 gün önce ise Ünsal Ban’ın Karakaş’a 2 milyon TL havale ettiği raporda yer aldı.

BAHİS SİTESİ ÇALIŞANINA 12 MİLYON AKTARILMIŞ

Ünsal Ban kendisine ait hesaba da para aktarmayı ihmal etmedi. Rapora göre; Yunanistan'daki kendi hesaplarına ise Kasım-Aralık 2021’de 337 bin Euro aktardı. Ban’ın hesaplarından şoförü Karakaş’a 30 milyon TL para aktarıldı. Ban’ın şoförünün hesabına 2014-2022 yılları arasında 118 milyon 698 bin 381 bin TL yatırıldığı tespit edildi. Söz konusu işlemlerin 98 milyon 724 bin 58O TL’sinin son 2 yılda gerçekleştirildiği, yine son iki yılda 71 milyon 396 bin 558 TL para çıkışının olduğu belirlendi. Ban’ın 2022 yılı Ağustos ayında “OLEY.COM" isimli bahis sitesinin çalışanı olan Sercan Ö. İsimli şahsa 12 milyon TL gönderdiği bu işlemin de araştırmaya değer olduğu raporda belirtildi. Karakaş’ın 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 Milyon Euro aktardığı tespit edildi.