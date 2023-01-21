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Korkmaz Karaca sessizliğini bozdu. Ünsal Ban'ın MASAK raporundan dev para transferi çıkmıştı

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen şoförü Ahmet Karakaş’ın hesabından, Sedat Peker’in iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca'ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiği öne sürüldü. Karaca, söz konusu iddialarla ilgili "Haram yemedim" dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 04:40
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Ünsal Ban'ın MASAK raporundan dev para transferi çıkmıştı. Korkmaz Karaca sessizliğini bozdu

Korkmaz Karaca sessizliğini bozdu. Ünsal Ban'ın MASAK raporundan dev para transferi çıkmıştı
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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü ile eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca arasında para trafiği olduğu iddia edildi. Karaca hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi olan eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma dosyasına MASAK raporu girdi.

Raporda, Ünsal Ban'ın "gizli kasası" olduğu iddia edilen şoförü Ahmet Karakaş'ın banka hesabı üzerinden 2017 yılı sonrasında Korkmaz Karaca'ya 1 milyon 917 bin 805 TL gönderdiği bilgisi yer aldı. Ancak bu paranın Karaca'ya neden gönderildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi raporda yer verilmedi.

KORKMAZ KARACA: HARAM YEMEDİK

DW Türkçe'ye konuşan Korkmaz Karaca, MASAK raporuyla tespit edilen para alışverişine ilişkin "Bunlar doğru değil" dedi.

Kendisinin hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmadığını, işadamı olduğunu belirten Karaca, Ünsal Ban tarafından kendisine para gönderildiği bilgisini kabul etmedi. Karaca, "Benim tüm ticari faaliyetlerim yasal ve belgeli. Açıklanabilir. Haram yemedik. Benim vermeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, başım dik. Benim hesabıma gelen bir şey yok" dedi.

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaca, "Ünsal Ban'ı çok iyi tanıdığını" savundu, ancak herhangi bir alışverişi veya ticari ilişkisi olmadığında ısrar etti.

Soruşturma kapsamında savcılığın konuya ilişkin çağırması durumunda gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı çağırdığında gitmeyecek bir kişi var mı? Çağırırsa giderim, sorularını yanıtlarım" ifadelerini kullandı.

"Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet Karakaş tarafından size böyle bir para gönderildi mi?" sorusuna ise Korkmaz Karaca, "Allah'a çok şükür haram yemedik. Verilmeyecek tek kuruş hukuksuz işimiz, ilişkimiz yok" yanıtını verdi. Ancak Karaca, Karakaş'tan bu yönde bir para alışverişini yalanlamadı.

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