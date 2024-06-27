Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor

Sarımsağın çillerinde oluşan hastalık sebebiyle büyüyemediğini ifade eden Yıldırım, “Çil hastalığı, sadece sarımsağın büyümesine engel oluyor. İnsan sağlığı için herhangi bir zararı yok ama sarımsak büyüyemediği için verim kaybı oluşuyor. Vatandaş, ‘Sarımsakta hastalık var’ demesin. Çünkü sarımsakta herhangi bir şey yok. Sadece sarımsağın çillerinden ötürü gelişemediği için küçük kalıyor. Sarımsak büyürken bu hastalığa nasıl yakalandıysa bu şekilde kalıyor. Bundan dolayı büyük sıkıntı çekiyoruz. Şu anda ekim, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 civarında düştü. Sarımsaktaki çil hastalığı sebebiyle de yüzde 30 civarında verim düştü. Örneğin, ben tarlamdan dönüm başına 800-900 kilo civarında sarımsak almam gerekirken, bu yıl ancak 300-400 kilogram alabileceğim. Bu da üreticileri çok etkiliyor” dedi.