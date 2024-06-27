Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor

Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadına başlanırken, 300-400 kilogram sarımsak bekleniyor.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 1

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafınca tescillenen Taşköprü sarımsağının Kastamonu’da hasadına başlandı.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 2

Taşköprü ilçesinde hasadına başlanan, lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla ün kazanan sarımsağın toplanması için yoğun mesai harcanıyor.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 3

Kastamonu’da 5 bin ailenin geçim kaynağı olan sarımsakta bu yıl 24 bin dekar alanda dikim yapılırken, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 30 daha az ekim yapıldı.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 4

Taşköprü sarımsağını çil hastalığı vururken, sarımsağın çillerinde oluşan hastalık, büyümesini engelledi.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 5

Bu sebeple Taşköprü sarımsağında yaklaşık yüzde 30 verim kaybının yaşanacağı öngörülüyor.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 6

Taşköprü’de sarımsak üreticiliği yapan Hasan Yıldırım, “Bu yıl üretim düştü. Sarımsaklarda bu yıl çil hastalığı denilen bir hastalık bulunuyor. Bu hastalığı çözmek için bugüne kadar ziraatçilerimiz bu işin üzerine düşmediler. Yıllardır bu hastalık var. Fakat zamanla bu çil hastalığı bölgemizde çoğaldı. Bize sıkıntı oluşturuyor” diye konuştu.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 7

Sarımsağın çillerinde oluşan hastalık sebebiyle büyüyemediğini ifade eden Yıldırım, “Çil hastalığı, sadece sarımsağın büyümesine engel oluyor. İnsan sağlığı için herhangi bir zararı yok ama sarımsak büyüyemediği için verim kaybı oluşuyor. Vatandaş, ‘Sarımsakta hastalık var’ demesin. Çünkü sarımsakta herhangi bir şey yok. Sadece sarımsağın çillerinden ötürü gelişemediği için küçük kalıyor. Sarımsak büyürken bu hastalığa nasıl yakalandıysa bu şekilde kalıyor. Bundan dolayı büyük sıkıntı çekiyoruz. Şu anda ekim, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 civarında düştü. Sarımsaktaki çil hastalığı sebebiyle de yüzde 30 civarında verim düştü. Örneğin, ben tarlamdan dönüm başına 800-900 kilo civarında sarımsak almam gerekirken, bu yıl ancak 300-400 kilogram alabileceğim. Bu da üreticileri çok etkiliyor” dedi.

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Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor 8

Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde işçi başkanı olan Aysel Topçu ise, “Yıllardır sarımsak işiyle uğraşıyoruz. Biz de çiftçiyiz, emek veriyoruz. Günlük başkanlığını da 13 yıldır yapıyorum. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alamıyoruz. Kış ayında sarımsağı dikiyoruz, bahar ayında da hasadını yapıyoruz. Bu süre zarfında otunu temizliyoruz, çapasını yapıyoruz. Topraktan çıkartması, ayıklaması, bağlaması; sarımsağın her aşaması zor ama emeklerinin karşılığını hiçbir zaman çiftçi alamıyor. Bu yıl hasadımız Allah’a şükür başladı. Sarımsaklarımız bu yıl hasta. İyi olan yerler de var, kötü olan yerler de var. Allah ne verdiyse o, yapacak bir şeyimiz yok. Rızkımız bu kadar demek ki” açıklamasında bulundu.

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