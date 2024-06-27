Ünü dünyaya ulaştı! 400 kilogram bekleniyor

Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde işçi başkanı olan Aysel Topçu ise, “Yıllardır sarımsak işiyle uğraşıyoruz. Biz de çiftçiyiz, emek veriyoruz. Günlük başkanlığını da 13 yıldır yapıyorum. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alamıyoruz. Kış ayında sarımsağı dikiyoruz, bahar ayında da hasadını yapıyoruz. Bu süre zarfında otunu temizliyoruz, çapasını yapıyoruz. Topraktan çıkartması, ayıklaması, bağlaması; sarımsağın her aşaması zor ama emeklerinin karşılığını hiçbir zaman çiftçi alamıyor. Bu yıl hasadımız Allah’a şükür başladı. Sarımsaklarımız bu yıl hasta. İyi olan yerler de var, kötü olan yerler de var. Allah ne verdiyse o, yapacak bir şeyimiz yok. Rızkımız bu kadar demek ki” açıklamasında bulundu.