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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada Borsa İstanbul da yaşanan düşüşlerin AKP'ye faturasının ağır olabileceğini söyledi.

Galeri Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:43
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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada, Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan ağır kayıplara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Yeşilada, ABD banka yaptırım uyarısını, Borsa İstanbul'daki sert iniş çıkışları, ekonomiye ve seçimlere olası etkilerini değerlendirerek, maliye bakanını yatırımcıları borsaya yönlendirdiği için eleştirdi.

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Geçen hafta borsada yaşanan yükselişin siyasi yansımaları olabilecek büyük bir kayba dönüştüğünü ifade eden Yeşilada, 'Bu durum önümüzdeki on yıl için borsanın geleceğini belirleyecek. Bir milyon yeni yatırımcı geldi. Bunların çoğu bireyler ve bireysel yatırımcılardır. Bu insanların oyununu kaybettiniz” dedi.

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada konuya ilişkin açıklamasında yapılan manipülasyonun AKP'ye 1 milyon oy kabettire bileceğini dile getirerek şöyle konuştu

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

İnşallah borsa normal trendine döner. Bu durum bir iki ay daha devam ederse sorun büyür. 1991’de ve 1998-1999’da benzeri oldu. 2001’de bankalar batınca küçük hak sahiplerinin hakları ödenmedi. 2015’e kadar borsayı öldürdüler. 1990’da 2 milyon olan yatırımcı sayısı 2010’larda 700 bindi. Böyle bir döneme girersek bundan hem sermaye piyasası hem de yatırımcı çok zarar görür.

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Naci Ağbal görevden alındıktan sonra 1 milyon yeni yatırımcı gelmiş. Bunların çoğu bireysel ve küçük yatırımcı. Bu insanların oyunu da kaybettiniz. Bu insanlar buraya spekülasyon yapmaya değil, birikimlerini değerlendirmeye geldi.

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Ünü ekonomist Atilla Yeşilada Bu hareket AKP'ye 1 milyon oy kaybettirir diyerek açıkladı

Onları kimsenin anlamadığı nedenlerle ağır bir şekilde cezalandırdınız. Bu insanlar size oy vermez ve borsanın geleceğini on yıl karartırsınız.

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