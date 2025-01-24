Unutkan genç kız tutuklandı! Hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun'da, aldığı cep telefonunun borcunu ödeyemediği iddiasıyla hakkında mal beyanı bulunmamak suçundan arama kararı çıkarılan 24 yaşındaki genç kız, otobüs yolunda gerçekleştirilen denetimde yakalandı. Otobüste gözaltına alınan genç kız adli işlemleri sonrasında tutuklandı.

Artvin'de ikamet eden C.S.Y. (24) adlı genç kız, sağlık sorunlarından dolayı Samsun'a hastaneye geldi. Samsun'da hastane çıkışı yolcu otobüsü ile Artvin'e geri dönmek için yola çıkan C.S.Y.'nin hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Canik ilçesinde gözaltına alındı. Bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde işlemlerinin ardından tutuklanan genç kız, Samsun Kapalı Cezaevine götürülürken, "Cezaevine gireceğim, sabıkam olacak. Artık kimse beni işe almaz" diye gözyaşı döküp ağladı.

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C.S.Y.'nin cep telefonu faturasından dolayı borcu olduğu, bu borcu ödeyemeyince hakkında yasal işlem başlatıldığı ve işe girip çalışmaya başlamasına rağmen mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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