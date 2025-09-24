Unutkanlığa iyi gelen üç anahtar! Uzmanlar açıkladı

Demans riskini azaltmaya yönelik yeni bir araştırma, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Uzmanlar, günlük yaşamda yapılacak üç basit değişikliğin, beynin sağlığını korumada ne kadar etkili olabileceğini ortaya koydu.

Beyin sağlığı, demans, risk kelimelerinin sıklıkla geçtiği araştırmalar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve nörolojik hastalıklara karşı bir kalkan oluşturmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, "Demansın tek bir nedeni yoktur, bu nedenle korunma yöntemleri de çok yönlü olmalıdır" diyerek, "Yeni bulgular, bu üç anahtarın birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ve beynin plastisitesini artırarak hücreler arası iletişimi güçlendirdiğini gösteriyor" sözlerini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE: BEYİN İÇİN CAN SUYU

Demans araştırmacıları, fiziksel aktivitenin sadece vücudu değil, beyni de genç tuttuğunu vurgulayarak, "Düzenli egzersiz, beyne giden kan akışını artırır ve bu da oksijen ve besin maddelerinin daha verimli bir şekilde taşınmasını sağlar" dedi.

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapan bireylerin demans riskinin %30 azaldığı gözlemlendi.

Egzersiz, nöronların büyümesini ve yeni sinir ağlarının oluşumunu destekleyen beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adlı proteinin salgılanmasını da tetikledi.

SOSYAL ETKİLEŞİM: BEYNİN SOSYAL AĞLARI

Yalnızlık ve sosyal izolasyonun demans riskini artırdığı biliniyor. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, sosyal olarak aktif olan yaşlı bireylerin bilişsel gerileme yaşama olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Nörolog Prof. Dr. David R. Thomas, "Beyin bir kas gibi işler; kullanmadığınızda körelir" dedi.

Thomas, "Sohbet etmek, yeni bilgiler öğrenmek veya sosyal gruplara katılmak, beynin farklı bölgelerini eş zamanlı olarak harekete geçirir ve bu da nöronlar arası bağlantıları güçlendirir" ifadelerini kullandı.

DENGELİ BESLENME: BEYİN İÇİN YAKIT

Beslenme uzmanları, beynin doğru çalışması için doğru yakıta ihtiyacı olduğunu belirtti.

Akdeniz diyeti, bu konuda en çok önerilen beslenme modellerinden biri olarak öne çıktı.

Zeytinyağı, balık, sebze ve meyveler açısından zengin bu diyetin demans riskini önemli ölçüde azalttığına dair pek çok bilimsel kanıt bulundu.

Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B vitaminleri, beyin hücrelerini koruyarak iltihabı azaltır ve bilişsel fonksiyonları destekledi.

Uzmanlar, "Yapay şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, beyin sağlığı için atılacak en önemli adımlardan biridir" şeklinde konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK UMUT VEREN ADIMLAR

Bu üç anahtarın birbiriyle bütünleşik bir şekilde kullanılması, demansın gelecekteki yükünü hafifletme potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, bu bulguların kamu sağlığı politikalarına entegre edilmesi gerektiğini ve bireylerin genç yaşlardan itibaren bu alışkanlıkları kazanmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Beyin sağlığınızı korumak için, bugünden başlayarak atacağınız küçük adımlar, gelecekte büyük farklar oluşturdu.