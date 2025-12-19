Chicago Rush Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen ve saygın tıp dergisi Neurology'de yayımlanan kapsamlı bir araştırma, yaşlılıkta görülen hafıza sorunlarına karşı umut verici veriler ortaya koydu.

Bilim insanları, yaşları 58 ile 99 arasında değişen 960 katılımcıyı yaklaşık 5 yıl boyunca takip etti. Çalışma sonucunda, günde en az bir porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketen bireylerin beyin fonksiyonlarının, hiç sebze tüketmeyen yaşıtlarına göre çok daha genç kaldığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, düzenli sebze tüketen grubun bilişsel gerileme hızının, tüketmeyenlere kıyasla anlamlı derecede düştüğünü belirledi. Veriler, bu beslenme alışkanlığına sahip kişilerin beyin yaşının, biyolojik yaşlarından yaklaşık 11 yıl daha genç olduğunu gösterdi.

"BASİT BİR DEĞİŞİKLİK, BÜYÜK BİR ETKİ"

Araştırmanın başındaki isimlerden ve beslenme epidemiyolojisi alanında tanınmış uzman Dr. Martha Clare Morris, elde edilen bulguların yaşlı nüfus için hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. Morris, beyin sağlığını korumak için karmaşık tedavilere her zaman ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Morris, konuya ilişkin açıklamasında, "Diyetinize her gün bir porsiyon yeşil yapraklı sebze eklemek, beyin sağlığını teşvik etmenin en basit yollarından biri olabilir. Bilişsel yeteneklerin kaybı Alzheimer hastalığı ve demansın en büyük korkularından biridir; bu süreci yavaşlatmak adına atılacak her adım büyük bir kazanımdır" dedi.

UZMANLAR HANGİ BESİN MADDELERİNE DİKKAT ÇEKTİ?

Araştırma ekibinden Dr. Thomas Holland ise sebzelerin içindeki biyoaktif bileşenlerin önemine değindi. Holland, özellikle K vitamini, lutein, beta-karoten, nitrat ve folat açısından zengin gıdaların beyin hücrelerini korumada kilit rol oynadığını belirtti.

Uzmanlara göre, 60 yaş üstü bireylerin sofralarından eksik etmemesi gereken "süper sebzeler" şunlar:

Ispanak ve Kara Lahana (Kale): Yüksek K vitamini ve lutein içeriği ile beyin hücrelerinin yaşlanmasını geciktirdiği tespit edildi.

Brokoli: İçerdiği glukozinolatlar sayesinde sinir sistemini koruyucu etkisi olduğu gözlemlendi.

Pancar: Yüksek nitrat oranıyla beyne giden kan akışını artırdığı ve oksijenlenmeyi sağladığı rapor edildi.

Havuç ve Renkli Biberler: Güçlü antioksidanlar barındıran bu sebzelerin, serbest radikallerin beyinde neden olduğu hasarı engellediği ifade edildi.

PAHALI TAKVİYELERE GEREK YOK

İngiltere'deki Alzheimer Araştırmaları Derneği (Alzheimer's Research UK) yetkilileri de benzer çalışmalara atıfta bulunarak, beyin sağlığı için pahalı gıda takviyelerine yönelmek yerine doğal beslenmenin önemini savundu. Uzmanlar, sebzelerdeki besin öğelerinin sinerjik bir etki oluşturduğunu ve bunun haplarla tam olarak sağlanamayacağını dile getirdi.

Bilim insanları, yaşlanmanın getirdiği zihinsel yorgunlukla savaşmak için en etkili reçetenin, mutfakta yapılan küçük ama istikrarlı değişiklikler olduğu konusunda birleşti.