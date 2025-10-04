Unutkanlığa son: Canan Karatay’dan Alzheimer’a karşı formül! “Beynin ışığı, en güçlü antioksidan”

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türk kahvesinin sağlık açısından faydalarını sıraladı. Karatay, sade ve şekersiz Türk kahvesinin en yüksek antioksidan içeriğe sahip kahve türü olduğunu belirterek, “Beyni açar, Alzheimer ve demansa karşı koruyucudur” dedi.

Kahve telvesinin çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayan Karatay, telvenin doğal gübre olarak kullanılabileceğini ve bitkilerde mantar oluşumunu engellediğini söyledi. İskoçya’daki kahve zincirlerinin telveyi çiftçilere verdiğini örnek gösteren Karatay, kendi çiçeklerini de kahve telvesiyle beslediğini ifade etti.

Instant kahvelerin kimyasal içerik taşıdığını ve sağlığa zararlı olduğunu belirten Karatay, “Üçü bir arada, beşi bir arada gibi kahveler telvelerden kimyasallaştırılarak hazırlanıyor. Bunlardan uzak durun” uyarısında bulundu.

Karatay, kahvenin doğru zamanda ve doğru şekilde tüketilmesinin önemine dikkat çekerek, özellikle sabah saatlerinde sade Türk kahvesinin hem zihinsel hem fiziksel faydalar sunduğunu söyledi.