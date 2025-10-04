Unutkanlığa son: Canan Karatay’dan Alzheimer’a karşı formül! “Beynin ışığı, en güçlü antioksidan”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Unutkanlığa son: Canan Karatay’dan Alzheimer’a karşı formül! “Beynin ışığı, en güçlü antioksidan”

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Karatay, özellikle sade ve şekersiz Türk kahvesinin güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türk kahvesinin sağlık açısından faydalarını sıraladı. Karatay, sade ve şekersiz Türk kahvesinin en yüksek antioksidan içeriğe sahip kahve türü olduğunu belirterek, “Beyni açar, Alzheimer ve demansa karşı koruyucudur” dedi.

turk-kahvesi.webp

Kahve telvesinin çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayan Karatay, telvenin doğal gübre olarak kullanılabileceğini ve bitkilerde mantar oluşumunu engellediğini söyledi. İskoçya’daki kahve zincirlerinin telveyi çiftçilere verdiğini örnek gösteren Karatay, kendi çiçeklerini de kahve telvesiyle beslediğini ifade etti.

Instant kahvelerin kimyasal içerik taşıdığını ve sağlığa zararlı olduğunu belirten Karatay, “Üçü bir arada, beşi bir arada gibi kahveler telvelerden kimyasallaştırılarak hazırlanıyor. Bunlardan uzak durun” uyarısında bulundu.

Karatay, kahvenin doğru zamanda ve doğru şekilde tüketilmesinin önemine dikkat çekerek, özellikle sabah saatlerinde sade Türk kahvesinin hem zihinsel hem fiziksel faydalar sunduğunu söyledi.

Son Haberler
Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı?
Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı?
Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!
Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması
Beşiktaş GAIN Mersin'de güldü
Beşiktaş GAIN Mersin'de güldü
İnternetten ev satan ev sahibine 100 bin TL ceza!
İnternetten ev satan ev sahibine 100 bin TL ceza!