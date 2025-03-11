Unutkanlığı bitiriyor kansere set çekiyor. Eczaneyi evinize getiren sebze. Kilosu tarlada 80 TL

Hatay’da kapya biber, zirai don nedeniyle 80 TL’ye yükselen fiyatıyla dikkat çekiyor. Alzheimer’dan kansere kadar birçok hastalığa fayda sağlayan bu mucize sebzenin sağlığa etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Hatay’da yetiştirilen kapya biber, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da adeta bir şifa deposu. Ancak bölgedeki zirai don afeti, üreticileri zor durumda bıraktı. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde seralarda yetiştirilen kapya biberler, dondan ciddi şekilde etkilendi.

Ürünlerin yüzde 50’si zarar görürken, fiyatlar hızla yükseldi. Don öncesi 50 TL olan kapya biber, serada 80 TL’ye alıcı bulurken, büyük şehirlerde bu fiyat 150 TL’ye kadar çıktı.

FİYATI YÜKSELDİ

Toygarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Çağtay, yaşanan afeti şöyle anlattı: “Seralarda ürünlerin yarısı zarar gördü. Etkilenmeyen biberlerin hasadı devam ediyor, ancak arz azaldığı için fiyatlar yükseldi. İstanbul ve Ankara’da marketlerde fiyatların daha da artacağı konuşuluyor.”

Çiftçi Taha Çağatay ise, don afetinin etkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ürün kaybımız yüzde 50’yi buldu. Sağlam kalan biberleri topluyoruz ama fiyatlar ister istemez yükseldi. Hatay dışında Mersin ve Adana’da da fiyat artışı var.”

BEYNİ DE KORUYOR

Kapya biberin sağlık üzerindeki etkileri ise fiyat artışına rağmen onu vazgeçilmez kılıyor. Uzmanlara göre düzenli kapya biber tüketimi, unutkanlığı azaltarak Alzheimer riskini düşürüyor. İçeriğindeki yüksek C vitamini, demir emilimini artırarak kansızlığı önlüyor. Aynı zamanda A vitamini sayesinde cilt hücrelerini yenileyip yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

Antioksidan bakımından zengin olan kapya biber, serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruma sağlıyor. Yapılan araştırmalar, polifenol içeriği sayesinde kan şekeri seviyesini dengelediğini ve diyabet riskini azalttığını gösteriyor.

Beslenme uzmanları kapya biberin mucizevi etkilerine dikkat çekerek, “Bu biber, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde beyin sağlığını korur, unutkanlığı azaltır. Özellikle stresli yaşam tarzı olan kişiler için doğal bir destek kaynağıdır” dediler.

SAĞLIK DEPOSU

Kapya biber sadece hastalıklara karşı koruma sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda enerjiyi artırarak daha dinç hissetmenize yardımcı oluyor. Kırmızı rengini veren likopen maddesi, kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Lif açısından zengin olması ise sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını destekliyor.

Tüm bu faydalar göz önüne alındığında, kapya biberin beslenme programına eklenmesi uzun vadede kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabilir. Uzmanlar, biberin çiğ ya da hafif pişirilerek tüketilmesinin, vitamin ve mineral kaybını en aza indireceğini belirtiyor.

Her ne kadar fiyatlar yükselse de, kapya biberin sunduğu sağlık avantajları onu sofralardan eksik etmeyecek gibi görünüyor.