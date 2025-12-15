Son yıllarda artan bilimsel kanıtlar, Akdeniz diyetinin sadece kalp sağlığı için değil, aynı zamanda demans ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmada da önemli bir kalkan görevi gördüğünü ortaya koydu. Özellikle zeytinyağı, tam tahıllar, sebzeler ve balık ağırlıklı bu beslenme biçimi, bilişsel fonksiyonların korunmasına doğrudan katkı sağlayan mekanizmalar sundu.

BİLİMSEL VERİLER MEKANİZMAYI AYDINLATTI

Harvard Tıp Fakültesi'nden Nörobilim Profesörü Dr. Ethan Miller, Akdeniz diyetinin etkisini şöyle ifade etti:

"Bu diyet, beyindeki kronik enflamasyonu ve oksidatif stresi azaltan güçlü bileşenler içeriyor. Özellikle zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ve sebzelerdeki yüksek antioksidan seviyeleri, nöronal iletişim yollarının korunmasında kritik bir rol oynadı."

Yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, Akdeniz diyetini benimseyen bireylerin, demans geliştirme riskinin %20 ila %35 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu bulgunun halk sağlığı stratejilerinde beslenme müdahalelerinin önemini pekiştirdiğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ BEYİN SAĞLIĞINA İŞARET ETTİ

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Yaşlanma ve Bilişsel Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Sarah Jenkins, Akdeniz diyetinin nöroprotektif etkisini şu sözlerle vurguladı:

"Bu diyet sadece bir beslenme planı değil, aynı zamanda nörolojik esnekliği destekleyen bir yaşam tarzıdır. Araştırmalarımız, bu beslenme modelinin beyin hacminin korunmasına yardımcı olduğunu ve özellikle hipokampüs gibi hafızadan sorumlu bölgelerde yaşa bağlı küçülmeyi yavaşlattığını kanıtladı."

Prof. Jenkins, diyetin temel taşlarından olan yağlı balıkların sağladığı Omega-3 yağ asitlerinin, beyin hücre zarlarının akışkanlığını artırarak bilişsel işlevi optimize ettiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Alzheimer Araştırmaları Kurumu (AARI) Başkanı Dr. Kenji Tanaka ise konuya ilişkin bir açıklamasında, "Akdeniz diyetinin demans riskini azaltmadaki etkisi, kanıtlanmış bir gerçektir. Bu beslenme şeklinin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki olumlu etkileri, dolaylı olarak beyin sağlığına yansıdı ve 'bağırsak-beyin ekseni' üzerindeki olumlu etki, bilişsel gerilemeyi önlemede yeni bir pencere açtı" şeklinde görüş bildirdi.