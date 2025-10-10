Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenji Tanaka liderliğindeki bir araştırma ekibi, son yayımladıkları bilimsel makalede, B12 vitamini seviyeleri ile demans riskinin düşürülmesi arasındaki çarpıcı bağlantıyı gözler önüne serdi.

Ekip, yaşları 65 ile 75 arasında değişen binlerce katılımcı üzerinde 10 yılı aşkın bir süre boyunca süren detaylı bir çalışma yürüttü.

Çalışmanın sonucunda, kan dolaşımında yeterli B12 seviyesine sahip olan bireylerde demans gelişim riskinin, düşük seviyeye sahip olanlara kıyasla %35'e varan oranlarda azaldığı tespit edildi.

ULUSLARARASI UZMANLAR BULGULARI DESTEKLEDİ

Japonya'dan gelen bu bulgular, dünya genelindeki nöroloji uzmanları ve araştırmacılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve önemli bir dönüm noktası olarak ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın kurumlarından Harvard Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Sarah Miller, yayımlanan sonuçlara ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede şunları ifade etti:

"Tanaka'nın ekibinin çalışması, mevcut kanıtları güçlendiriyor. B12'nin homosistein seviyelerini düşürmedeki rolü, sinir hücrelerinin korunması açısından hayati önem taşıyor. Bu vitaminin demans önlenmesindeki potansiyelini daha net anlamamızı sağladı. Özellikle belirli yaş gruplarında ve risk altındaki bireylerde B12 takviyesinin bir tedavi protokolü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti."

Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi Bilişsel Nörobilim Merkezi Direktörü Prof. Dr. David Chen ise, bu çalışmanın sadece B12'nin bilişsel sağlık için önemini vurgulamakla kalmadığını, aynı zamanda kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımlarının demansla mücadeledeki gücünü de ortaya koyduğunu belirtti.

Chen, açıklamasında:

"Bu araştırma, basit ve düşük maliyetli bir besin takviyesinin dahi ne kadar büyük bir etki oluşturabileceğini gözler önüne serdi. Sonuçlar, düzenli kan testleri ile B12 eksikliğinin erken teşhis edilmesinin ve düzeltilmesinin ne denli kritik olduğunu gösterdi. Demans önleme stratejilerimize B12 takviyesini daha güçlü bir şekilde dahil etmemiz gerektiğini ifade etti."

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI VE GELECEK ADIMLAR

Japon bilim insanları, B12'nin bu koruyucu etkisinin, vitaminin sinir kılıflarını onarma ve beyinde nörotoksik etkiye sahip olabilecek maddelerin birikmesini önleme yeteneğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Araştırma ekibi, bu bulgular ışığında, demans riski taşıyan popülasyonlarda B12 takviyesinin etkinliğini daha geniş kapsamlı klinik deneylerle test etmeye başlayacaklarını duyurdu.