Unutkanlık hastalıklarına duvar ören 5 öneri! Uzmanlar anlattı

Küresel bilim camiası, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan unutkanlık hastalıklarına ve bilişsel gerilemeye karşı koruyucu etki gösteren bir dizi önemli yaşam tarzı faktörünü doğruladı.

Son dönemde yayımlanan kapsamlı bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sadece genetik kader olarak görülen bu durumlara karşı alınabilecek somut adımlar bulunduğunu gözler önüne serdi.

Massachusetts General Hospital Genetik ve Yaşlanma Araştırma Birimi Direktörü ve Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Rudolph Tanzi, geliştirdiği ve 'SHIELD' olarak adlandırdığı beyin sağlığı planının temelini oluşturan bu 5 anahtar öneriyi güçlü bir şekilde ifade etti.

Dr. Tanzi'ye göre, bu faktörleri yaşam boyu benimsemek, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek bilişsel rezervi artırdı.

Avustralya'daki Neuroscience Research Australia ve UNSW'de görev yapan Nöropsikolog Prof. Ruth Peters de, kanıtların, "kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğu" yönünde birleştiğini belirtti.

Prof. Peters'ın araştırmaları, özellikle yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının demans riskini düşürmede merkezi bir role sahip olduğunu gösterdi.

UNUTKANLIĞA KARŞI KALKAN OLUŞTURAN 5 ADIM

Uluslararası uzmanların görüş birliğine vardığı ve bilimsel çalışmalarla desteklenen, beyin sağlığını koruma altına alan 5 temel öneri şu şekilde sıralandı:

1. Hareket Güçtür: Fiziksel Aktivite Şart

Düzenli fiziksel aktivitenin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki koruyucu etkisi kanıtlandı. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite (tempolu yürüyüş gibi) yapılmasının beyne giden kan akışını artırdığı ve böylece sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olduğu tespit edildi.

Dr. Tanzi, egzersizin, Alzheimer hastalığında etkilenen beyin bölgelerindeki sinir hücresi büyümesini tetiklediğini ve amiloid plaklarının parçalanmasını başlattığını ifade etti.

2. Uykuyu Önceliklendirin: Beyin Temizliği Gece Yapılıyor

Yeterli ve kaliteli uykunun bilişsel gerilemeyle mücadelede hayati önem taşıdığı saptandı. Uzmanlar, yetişkinler için gecelik 7-9 saatlik düzenli uykunun hedef alınması gerektiğini vurguladı.

Dr. Tanzi, uykunun, bilişsel gerilemeye yol açan plakları temizleme işlevi gördüğünü, bu plakların semptomlar ortaya çıkmadan onlarca yıl önce biriktiğini belirtti.

3. Zihninizi Besleyin: Yeni Şeyler Öğrenin

Beyni sürekli aktif tutmanın, beynin esnekliğini ve dayanıklılığını artırdığı anlaşıldı. Yeni ve zorlayıcı şeyler öğrenmenin (yeni bir dil veya enstrüman çalmak gibi), hafızaları depolayan sinir hücreleri arasındaki bağlantılar olan sinapsların sayısını güçlendirdiği ve artırdığı kaydedildi. Sinaps kaybının demans şiddetiyle en çok ilişkilendirilen faktör olduğu belirtildi.

4. Bağlantıda Kalın: Sosyal Etkileşim Hayati

Sosyal izolasyonun ve yalnızlığın demans riskini artırdığı bilimsel olarak doğrulandı. Dr. Tanzi, yalnızlığın Alzheimer riskini iki katına çıkardığını belirtti. Aile, arkadaş ve çevreyle düzenli sosyal etkileşimin, hafıza kaybına katkıda bulunabilen depresyon ve stresi savuşturmaya yardım ettiği ifade edildi.

5. Beslenmeye Dikkat: Kalp Dostu Diyet Beyin Dostudur

Sağlıklı bir diyetin beyin sağlığı için temel bir gereklilik olduğu tekrar teyit edildi. Özellikle Akdeniz veya DASH diyetinden ilham alan meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein kaynaklarının tüketildiği bir beslenme modelinin benimsenmesinin, enflamasyonu azalttığı ve beyin enerjisini desteklediği anlaşıldı.