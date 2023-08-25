Unutkanlık hastalıklarına savaş açan bitki ortaya çıktı. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

Neredeyse tüm hastalıklara iyi gelen mucize bitki olan kekiğin faydaları dikkat çekti. Kekikle ilgili tüm detaylar haberimizde…

Unutkanlık hastalıklarına savaş açan bitki ortaya çıktı. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

Editör: Turgay Beşyıldız

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Neredeyse tüm hastalıklara iyi gelen mucize bitki olan kekiğin faydaları dikkat çekti.

Kekikle ilgili tüm detaylar…

UNUTKANLIK HASTALIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

İçerisinde karnosik asit adı verilen bileşen, beyin hücrelerini koruma altına alarak hafızayı güçlendirir.

Sinir sistemine sağladığı olumlu etkiler de dolaylı yoldan hafıza güçlendirmeyi harekete geçirecek nitelikte olduğu bildirildi.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler barındıran kekik tüketildiğinde sakinleştirme etkisi yaratarak stresi azaltır ve daha kaliteli bir uyku düzenine sahip olmanızı sağlar.

Kaliteli bir uyku demek, hafızanın normalden daha güçlü olması demektir.

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KEKİK NEDİR?

Kekik, ballıbabagiller familyasına ait bir bitkidir. 40 cm uzunluğa kadar erişebilir. Türkiye, kekik yetiştirmek için oldukça elverişlidir. Dünya'nın kekik ihtiyacının %70'i Türkiye'den karşılanır. Çok fazla yetişiyor olması farklı kekik türlerinin de oluşmasına olanak sağlamıştır. Genellikle baharat, tat ve koku verici olarak kullanılır. Bunun dışında farklı kullanım yolları da bulunur.

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KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

-Adet ağrılarının hafiflemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca düzensiz adet problemi yaşayanlar için de faydalıdır.

-Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

-Kekik, çay şeklinde tüketildiğinde öksürüğü yatıştırmada etkilidir.

-Sakinleştirici etki yaratır.

-Virüslere karşı kalkan oluşturur. Hepatit, Zona, HPV gibi virüslere karşı direnç gösterir.

-Sindirim sistemini korur. Özellikle bağırsak sağlığına olumlu etkileri vardır.

-Bağışıklık sistemini korumaya destek olur.

-Kalp ritminin düzenlenmesini sağlayarak kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

-Anemiyi önlemeye yardımcı olur.

-Yağ yakımını hızlandırmayı kolaylaştırır.

-Kan basıncını düşürür.

-İştah açıcı özelliği vardır.

-Diş eti problemlerinde de düzenli kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verir.

-Bronşit tedavisinde kullanılır.

-Enerji ve güç verir. Roma askerlerinin savaşa gitmeden önce güç toplamak için kekik banyosu yaptığı bilinir.

-Romatizma problemi olanlar ağrı olan bölgeye kekik yağı sürerek bu bölgelerin rahatlamasını sağlayabilir.

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KEKİK NASIL KULLANILIR?

Kekik, oldukça yaygın kullanılan bir baharattır. İlaç, gıda, kozmetik alanlarında kullanılan kekik, antimikrobiyal özelliğinden dolayı hayvancılıkta da kullanılır.

Hem kurutulmuş hem de taze kullanılabilir. Ayrıca kekik yağı ve kekik çayı olarak da tüketilir.

Kekik, çay formunda tüketileceği zaman besin değerini kaybetmemesi açısından kaynayan su 5 dakika kadar soğutulur ve kekikler üzerine eklenir.

Yemeklerde ve salatalarda, bazı hastalıkların tedavisinde, kozmetik alanında geniş bir kullanım alanı vardır.

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