Unutkanlık savan besinler hangileri

Wake Forest Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, taze kırmızı pancar suyu içildiğinde nitrat içerdiği için yüksek tansiyonu olan hastaların tansiyonu normale dönüyor, kan dolaşımı beynin özellikle ön lobunda hızlanıyor ve böylece unutkanlık, Alzheimer gibi hastalıklar engellenebiliyor. Dolaşım vücudun diğer organlarında da rahatladığından organlar daha çok oksijenlenebiliyor ve böylece var olan birtakım vücut fonksiyon bozuklukları normale dönüşebiliyor.

Hastalık tedavilerinde ve önlemlerinde ilaç kullanma yerine bitkisel yolları tercih etme, alternatif tıbba yönelme isteği hızla artıyor. Bu yüzden tıp dünyası, hastaların bu eğilimini bilimsel olarak ispatlamak, onlara destek olabilmek için araştırmalar yapıyor.