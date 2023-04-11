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'Unutma Bizi' Mersin’de sahnelenecek

Levent Üzümcü Tiyatrosu, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun hayatını anlatan 'Unutma Bizi' tiyatro oyununu, Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin’de sahneleyecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinliler'i oyunu izlemeye davet etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:49
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'Unutma Bizi' Mersin’de sahnelenecek

'Unutma Bizi' Mersin’de sahnelenecek
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ANKA'da yer alan haberde, Mersin Yenişehir Belediyesi, Cengiz Toraman tarafından yazıp yönetilen, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Unutma Bizi' oyununu Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. Oyun, 13 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek. Orhan Aydın ve Levent Üzümcü, oyunda, Uğur Mumcu’nun hayatını anlatacak. Oyunda piyanist Dengin Ceyhan ve solist Gülcan Altan da sahne alacak.

Mersinliler'i oyunu izlemeye davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Uğur Mumcu, ülkemizin  yetiştirdiği en önemli değerlerden biriydi. ‘Ey halkım, unutma bizi!’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Elbette unutmadık ve unutmayacağız. Aydınlık bir ülke için verdiği demokrasi mücadelesini sahipleneceğiz. Uğur Mumcu’yu aramızdan koparılışının 30’ıncı yılında saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

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